Sa zalaskom sunca nastupa ramazan, sutra prvi dan posta

Post je farz, stroga obaveza za sve punoljetne i zdrave muslimane. Podrazumijeva suzdržavanje od jela, pića, ružna govora, ali i ružnih djela.

U Kur’anu se kaže “da postite određen broj dana, ko od vas bude bolestan ili na putu (i ne bude postio naknadno će postiti) isti broj drugih dana (izvan mjeseca ramazana); onima koji nemaju snage izdržati post, otkupnina je: nahraniti jednog bijednika, koji dobrovoljno učini nešto dobro, to dobro je njegovo; bit će za vas bolje da postite, ako vi to znate”(El-Bekare,184).

Post započinje u ranu zoru, imsak, i traje sve do zalaska sunca, iftara (večere). Božiji poslanik Muhammed a.s. je rekao da “ko priredi postaču iftar, nahrani ga i napoji, imat će istu nagradu kao i on (postač), a da postaču neće biti umanjena njegova nagrada.

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović je kazao da je u tradiciji Bošnjaka mjesec ramazan dočekivan s čežnjom i s nadom da će postići Božiju blizinu, a tako je i ove godine.

– Ramazan je blagoslovljeno vrijeme, ima svoja znamenja. Ramazanu posvećujemo svoju dušu i svoje tijelo. Ramazan je prilika da muslimani potvrde svoju vjeru, da je opečate – poručio je reis Kavazović u intervjuu BIR televiziji.

Vremena u kojim živimo, dodao je, su teška, ali lakše ih je podnijeti ako se tegobe podijele s braćom i sestrama, s komšijama.

Stoga, tokom mjeseca ramazana, a kako bi se umilili dragom Bogu, postači nastoje činiti što više dobrih djela, a najljepše od toga je udjeljivanje i pomaganje potrebitima. To se ogleda u davanju sadekatu-l-fitra. Ta obaveza izvršava se isključivo tokom mjeseca ramazana, odnosno prije klanjanja Bajram-namaza.

Također je praksa i da se obaveza izdvajanja zekata izvršava u ramazanu.

Kruna mjeseca posta je Bajram, koji obično traje tri dana, a prvi dan Bajrama ove godine je 2. maj 2022.godine, piše Fena.

