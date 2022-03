Serwer: Izetbegović je proizvod druga dva nacionalizma, Čović igra za sebe

Profesor na Univerzitetu Johns Hopkins, Daniel Serwer, danas je za N1 analizirao situaciju u svijetu u jeku ruske invazije na Ukrajinu, te se osvrnuo i na potencijalne sigurnosne prijetnje u BiH.

“Mislim da predsjednik Srbije Vučić je jasno pokazao da on granice susjednih zemalja smatra nečim što nije nepovredivo i da on želi biti predsjednik ne samo Srbije, nego svih Srba”, kazao je Serwer i dodao:

“Ne postoji suverenitet RS unutar BiH, postoji samo suverenitet države BiH. To je čudno i kontradiktorno ponašanje, priznati granice druge zemlje a onda ih ne priznati. On to stalno radi. To čini da bi zadovoljio domaće političke snage koje su privržene ideji “Velike Srbije”. To je najočitije u izjavama ministra Vulina, ali je to i inače raširen stav unutar Srbije da su današnje granice privremene i da će u nekom trenutku u budućnosti postojati Velika Srbija i da je to nešto što oni žele“.

Serwer je kazao da postoje sličnosti u retorici Vladimira Putina i Aleksandra Vučića

“Najvažnije sličnosti su u tome da ni Putin ozbiljno ne priznaje suverenitet Ukrajine, ne smatra je posebnom zemljom i ne smatra Ukrajince posebnim narodom. On želi biti predsjednik, ne samo današnje Rusije, nego Rusije koja bi uključivala Bjelorusiju i Ukrajinu i neke teritorije Gruzije i Moldavije gdje se govori ruski. Jako sličan koncept je “srpski svet” i “ruski svijet”, čak koriste iste termine. Teško je ne vidjeti te paralele, a kad na to dodate činjenicu da Srbija odbija djelovati u skladu sa sankcijama EU, čak i nakon invazije na Ukrajinu, onda vam postane jasno na kojoj strani jaza u Evropi Srbija želi pripadati“.

Serwer dodaje da će Moskva uvijek pokušati otežati upravljanje BiH iz Sarajeva.

“Moskva će uvijek pokušati otežati upravljanje Bosnom i Hercegovinom iz Sarajeva. Rusija se očigledno opredijelila za punu podršku ambicija za osamostaljenje za koje se opredijelio Milorad Dodik. Dodik se ponekad povuče od tih ambicija, uvijek se pokušava korak naprijed pomjeriti u pravcu neovisnosti RS. Iako ne govori jasno da želi proglasiti neovisnost, jer zna da ni Srbija ne bi mogla priznati neovisnost RS”.

“Rusi žele kreirati što više problema uz najmanje troškove tako što podržavaju RS. Srbija sada, više nego u prošlosti, počinje surađivati u naporima da se BiH učini nefunkcionalnom državom. Sasvim je jasno da je to ono što se dešava i da Srbija podržava Dodika više nego ranije”, kazao je Serwer.

Izjave ruskog ambasadora u BiH?

Serwer je kazao da se posljednje izjave ruskog ambasadora u BiH mogu shvatiti kao prijetnja.

“Svakako bih to shvatio kao prijetnju, malo je indirektna ali je jasna. Nisu bili skroz jasni zato što nemaju trupa vrijendih pomena na Balkanu, imaju malu prisutnost u Nišu ali ne mogu uraditi ono što su učinili Ukrajini, opkoliti BiH i izvršiti invaziju“.

Ima li Moskva namjeru destabilizirati BiH ili Zapadni Balkan?

“Oni to svaki dan pokušavaju. Izjave kao što ste vi citirali ruskog ambasadora imaju za cilj da izazovu ljude u BiH da se iživciraju i naprave političke pogreške. Oni žele praviti probleme na Balkanu da bi otežali NATO-u i EU širenje. Što se tiče ostalog, rekao sam već da ruska vojska ne može izvršiti invaziju na BiH jer nije blizu, ali mogu napraviti puno problema. Mogu napraviti probleme preko paramilitarnih formacija, mogu surađivati sa ruskim sigurnosnim službama otvorenom i prikrivenom podrškom strankama u Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu koji ne prihvaćaju suverenitet tih država“.

