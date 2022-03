Ivo Komšić na sesiji Kruga 99: “Ukrajinski scenario moguć u BiH”

Sarajevo

Ukrajinski scenario je moguć u Bosni i Hercegovini i to treba ozbiljno shvatiti, ustvrdio je Ivo Komšić, uvodničar na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” u online formatu o temi “Može li se ukrajinski scenario ponoviti u BiH?”, javlja Anadolu Agency (AA).

Komšić smatra da je na to upozorio i neprestano upozorava šef NATO-a Jens Stoltenberg, upozoravaju iz EU-a, iz vlade Britanije, ljudi iz američke administracije, da je BiH na redu, “da je sa Gruzijom i Moldavijom ruski interes”.

Komšić je rekao da je ova tema nametnuta, kao i da se sadašnja situacija razlikuje od situacije u 90-im godinama u dosta elemenata, ali da se i danas pokušava dezorjentirati javno mnijenje, građane.

Istakao je da kada se donose procjene u ovakvim situacija, mora se poći od činjenica.

“Ne možemo poći od želje da se ovdje ništa ne desi. Ne možemo iz te perspektive procjenjivati činjenice koje su očite, koje stoje svuda oko nas. Realno, niko u ovoj državi ne bi želio rat, ali to ne zavisi uopće od nas”, kazao je on.

Naglasio je da je važna i procjena onog što govore “oni koji žele to da urade, prije svega, (Milorad, op.a.) Dodik i sa druge strane Srbija, (Aleksandar, op.a.) Vučić i ljudi oko njega”.

“Sve što se u politici može izgovoriti može se i uraditi. Pogotovo ako oni koji to govore imaju i mogućnosti za to, imaju sredstva, imaju snagu, a u ovoj situaciji postoje snage za to koje mogu izvršiti ovo što je Dodik naumio, otcijepiti RS od BiH”, kazao je Komšić i dodao:

“Vrlo je jasno ovo što se govori iz Beograda, ali je vrlo jasno i ono što (ruski predsjednik Vladimir) Putin govori. On je nama važan za procjenu situacije da li je moguć ukrajinski scenarij za BiH, a on je rekao da je moguć. Zar mi to ne vjerujemo šta čovjek govori?”, upitao je Komšić i dodao da je Putin izjavio da je BiH je ispod crvene linije preko koje se ne može prelaziti, a da je njegov ambasador ovdje rekao “krene li BiH prema NATO-u, ona postaje meta, neprijatelj, što je ozbiljna i realna prijetnja”.

