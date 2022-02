Ruska ambasada u BiH ponovo: SAD su krive za stanje u BiH. Guraju vas u EU kao ‘fitilj’

Prostor uglavnom koriste da napadaju bh. medije i Ambasadu SAD u BiH. Tako i u najnovijem komentaru kojeg su naslovili kao kao svoju ‘primjedbu’.

Prenosimo to u cijelosti:

Na stranici ambasade SAD-a u Sarajevu na društvenoj mreži Instagram objavljen je patetični “dokumentarac” u kojem se navodi da su ruski predstavnici “lagali” o odsustvu namjere da izvrše “invaziju” na Ukrajinu.

Ali, kao i obično, lažu sami Amerikanci. Jer nema „invazije“. Umjesto toga postoji specijalna vojna operacija radi demilitarizacije i denacifikacije ukrajinskog režima.

Demilitarizacija – jer su upravo Sjedinjene Američke Države bile one koje su stajale iza pumpanja kriminalne bande oružjem, kojim se varvarski uništavalo civilno stanovništvo Donjecka i Luganska, uključujući i djecu.

Upravo su Sjedinjene Američke Države natrpale Ukrajinu biolaboratorijama, koje su – vrlo moguće – korištene za proučavanje metoda za uništavanje ruskog naroda na genetskom nivou.

Denacifikacija – jer su Sjedinjene Američke Države bile one koje su podsticale neonacističku taktiku i strategiju banderovaca iz Kijeva, suštinski su sprječavale Ukrajinu, kao stranku Sporazuma iz Minska, da ispuni svoje obaveze.

SAD su vjerne svojoj licemjernoj politici i u Bosni i Hercegovini. Upravo Washington je taj koji zapravo ometa dijalog unutar BiH, postavlja konstitutivne narode jedne protiv drugih i protivi se ukidanju anahronog vanjskog protektorata koji predstavlja Ured visokog predstavnika. U isto vrijeme on takvu Bosnu i Hercegovinu “pažljivo” gura u Evropsku uniju kako bi je – poput Kosova – iskoristio kao “fitilj” protiv svog geopolitičkog protivnika odnosno EU. To je istina, iako u svjetlu trenutne imaginarne solidarnosti između Amerike i Evrope „po ukrajinskom slučaju“, takva izjava može izgledati pretjerano. Ali doći će trenutak istine.

SAD nisu „dokazani prijatelj“, već iskusni predator, koji će, inače, bez oklijevanja prepustiti svoje saveznike svojoj sudbini ako mu se prikliješti rep. Primjeri su u ovom slučaju suvišni.

Čak i samu skraćenicu USA neki Amerikanci dešifruju kao United States of Anxiety, Sjedinjene Države anksioznosti. Upravo je anksioznost, a mi bismo dodali i laž, ono što Sjedinjene Države donose cijelom svijetu, piše Raport.

