Bh. zvaničnicima u Berlinu saopšteno: Potrebno rasporediti NATO trupe u BiH

Arnaut je, naime, zajedno sa federalnim zastupnicima Sabinom Ćudić i Elmedinom Konakovićem, te premijerom KS Edinom Fortom protekla tri dana boravio u glavnom gradu Njemačke.

U Berlinu su se sastali sa njemačkim, ali i EU parlamentarcima, kao i bh. dijasporom, a zastupnik Naše stranke ističe da se radilo o konstruktivnom dijalogu na izuzetno visokom nivou.

“Ne treba bježati od vezivanja konteksta Ukrajine i BiH”

Tema sastanaka bila je situacija u BiH, ali, kako kaže Arnaut, nemoguće je bilo izbjeći i osvrt na agresiju na Ukrajinu koja je u toku.

U izjavi za N1 Arnaut ističe da ne treba bježati od vezivanja konteksta Ukrajine sa Bosnom i Hercegovinom:

“Uzimajući u obzir izuzetno agresivnu retoriku Ruske Federacije prema BiH, naročito kada je riječ o euro-atlantskim aspiracijama naše zemlje. U to treba uključiti i izuzetno agresivnu retoriku koja dolazi iz ruske ambasade u Sarajevu. Vrlo je jasno da Rusija, ni u kom slučaju, ne gaji dobre namjere prema BiH, ukoliko se mi namjeravamo ponašati kao suverena zemlja”, objašnjava.

“Treba rasporediti NATO trupe u BiH”

Upravo zbog toga, dodaje on, izuzetno mu je drago što su njegovi njemački sagovornici shvatili koliko je bitno pojačati zapadni angažman u BiH, a sve u svjetlu agresije na Ukrajinu.

No, to nije vezano samo za nedavno pojačanje EUFOR-ovih snaga, naglašava on.

“Mene zaista ohrabruje što smo mi na ovim sastancima čuli od najviših njemačkih zvaničnika glasove da je potrebno rasporediti NATO trupe u BiH – uključujući i njemačke trupe. Razmišljanje je stiglo do nivoa da se ti zvaničnici već osjećaju slobodnim da to kažu i sagovornicima iz BiH”, zaključuje Arnaut.

Ipak, ističe da razgovori nisu tekli u pravcu koji bi ukazivao na mogućnost sukoba u BiH, nego, upravo suprotno, zbog njegovog odvraćanja i prevencije eventualnih aspiracija drugih država ka BiH.

Dodao je i da je nedavno duplanje EUFOR-ovih snaga odličan signal, koji ukazuje da je BiH ‘zapadna teritorija’.

O podršci NATO-a BiH govorio i Jens Stoltenberg

Podsjetimo, u toku jučerašnjeg obraćanja Stoltenberga povodom ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO-a se osvrnuo i na BiH.

“Mi smo se orijentisali na odbranu. Hiljade dodatnih trupa smo poslali u istočne dijelove saveza. Imamo 100 aviona, 20 nosača brodova. Mi ćemo zaštititi svaki pedalj teritorija NATO-a. Naš kolektiv odgovor mora biti više pomoći zemljama poput Gruzije, Moldavije i Bosne i Hercegovine”, izjavio je.

Dodao je kako upravo kriza u Ukrajini demonstrira koliko je važno da SAD i Evropa stoje zajedno.

