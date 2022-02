Dodik: Protiv smo pomjeranja izbora, nudili su mi skidanje sankcija ako prihvatim drugu politiku

“Mi smo protiv prolongiranja izbora. Jesmo za to da pokušamo nešto riješiti oko Izbornog zakona ako je to moguće, ako nije, šta da radimo”, rekao je Dodik novinarima u Laktašima, komentarišući izjavu Izetbegovića da je moguće prolongiranje opštih izbora za novembar ili decembar.

On je ocijenio da u svakom slučaju ostaje ozbiljan problem koji će se tek problematizovati u narednim mjesecima, a to je za njega “nelegalno i nezakonito izabrana Centralna izborna komisija (CIK)”.

Dodik je dodao kako, prema njegovim riječima, Evropljani podržavaju takav nelegalan izbor, zato što su Amerikanci rekli da to treba.

“Oni sada sute i ne žele da vide da nije bilo konkursa i nije bilo skupštinske procedure na nivou BiH koja je predviđena za izbor članova komisije, nego su se opredijelili da to bude čisto politički motivisano tijelo u kome sjede predstavnici Željka Komšića, SDS-a, PDP-a, SDA. I oni će naravno modelirati određene stvari”, kaže Dodik.

On je rekao da je opozicija u Republici Srpskoj na fonu svega onoga što se čuje u Federaciji BiH.

“Ako Bakir Izetbegović nešto progovori, odmah imamo hvalospjeve ostalih koji se utrkuju da prikažu Republiku Srpsku kao nestabilnu”, istakao je Dodik.

Dodik je poručio da je RS stabilna i da iza sebe ima ozbiljne uspjehe. Dalje kaže kako je priča opozicije o korupciji samo predizborni trik.

“A to čak nije ni njihova pamet, nego su im to rekli iz Američke ambasade, jer onaj nadobudni Gabriel Escobar misli da ovdje kroz taj format može nešto da riješi. Kriv je samo onaj kome sud kaže da je kriv i da je u korupciji”, naglasio je Dodik.

On je podsjetio da je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić u prvostepenom postupku osuđen za korupciju u vezi sa šumama, a u drugostepenom mu je rečeno da PDP mora da izađe iz Vlade sa SNSD-om, da bi ga oslobodili krivice, nakon čega je on 2009. godine to i uradio. “I onda Ivanić nije kriv?! Toliko o korupciji”, kaže Dodik.

Dodik tvrdi da je čak i njemu ponuđeno da će mu, ako prihvati njihove politike, skinuti sankcije i zajedno sa tim priču o tome da je korumpiran. prneosi “Klix“.

