Slijedi toplije vrijeme, za vikend opet nas čeka snijeg: Ovo je prognoza do subote

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica i Drvar -5 stepeni, Livno -4, Sokolac -3, Bihać, Bugojno, Prijedor i Sanski Most -2, Jajce -1, Banja Luka i Sarajevo 0, Doboj, Grude, Mostar, Srebrenica i Zenica 1, Trebinje i Tuzla 2, Zvornik 4, Bijeljina 5, Gradačac 6 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 955 milibara, za 10 milibara je viši od normalnog i sporo raste, prenosi Novi.

Danas više oblačnosti prije podne u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, uz mogućnost slabe kiše. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno prije podne. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna oko 6 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljna. Stabilnije vremenske prilike sa više sunca, usloviće ljepšu opštu sliku i pozitivno djelovati na raspoloženje većine ljudi. Kod osjetljivih osoba, manje poteškoće su moguće prije podne, usljed dužeg zadržavanja naoblake, pretežno u centralnoj i istočnoj Bosni. Tokom dana preovladavaće umjereno sjeverno strujanje koje će povremeno pojačavati osjet hladnoće, stoga je preporučljivo biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Objavljena je i prognoza do subote:

ZA 10.02.2022 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokve moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14, a na jugu do 16 stepeni.

ZA 11.02.2022 (Petak)., umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima nešto manje oblačnosti i sunčanije, a tokom dana postupno povećanje oblačnosti. U večernjim satima se očekuju i padavine. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 14, a na jugu do 16 stepeni.

ZA 12.02.2022 (Subota)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u Bosni i sa slabim snijegom ili susnježica. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 8, a na jugu do 14 stepeni, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

