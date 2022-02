POSKUPLJENJIMA SE NE NAZIRE KRAJ: RASTU OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA, GRAĐANI UVELIKO BJEŽE IZ BIH

Poskupljenje goriva dovelo je do ozbiljnih posljedica i u sektoru uslužnih djelatnosti. Safudin Čengić, član UO Udruženja poslodavaca Federacije BiH i generalni direktor Centrotrans Eurolinesa ističe da odluka o poskupljenju cijene karata prevoza još nije donesena.

Bolja je tema rat

Nećemo ni poskupljivati sve dok ne budemo morali. Da li će odluka biti donesena za 10-15 dana, to je druga stvar. Ali, realno govoreći, svakog dana rastu cijene i to značajno. Posebno rastu cijene goriva, rezervnih dijelova, guma – objašnjava za Oslobođenje Čengić.

Upozorava da je jedini način da ne dođe do poskupljenja cijena karata i prevoza reakcija nadležnih i subvencioniranje dijela cijene nafte.

U tom slučaju, najvjerovatnije, ne bi došlo do povećanja cijena. U suprotnom, bojim se da je neminovno da to uradimo, poručuje Čengić i naglašava da očekuje razumijevanje vladajućih struktura iako ne zna koliko je realno da u ovakvim političkim odnosima takva odluka bude donesena. Reakcije još nema.

Prof. dr. Branko Blanuša, član Resora za energetiku SDS-a, naglasio je da “akcize za gorivo služe za krpljenje budžetskih rupa, a iz taksi se krpi tekuća potrošnja i vraćaju skupi inokrediti za gradnju autoputeva”.

Anđelko Grahovac, također član Resora, naglasio je da bi “država umanjujući svoje takse (54 posto posto krajnje cijene) mogla utjecati na smanjenje cijene goriva i udare na džepove građana koji će se još povećavati u narednom periodu. I članica Resora Mila Misirkić je poručila da rast cijene goriva inicira rast cijena osnovnih životnih namirnica, kao i rast ostalih energenata kao što su plin i struja.

Marin Bago, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura iz Mostara, ističe da je jasno da će do poskupljenja dolaziti i dalje.

Velika većina porodica u BiH ne može platiti iznos potrošačke korpe koja je oko 2.300 KM mjesečno za četveročlanu porodicu. Ljudi se odavno odriču ili bježe – govori Bago te ističe da je ključno što BiH uvozi 80 posto hrane koju konzumiramo.

Jasno je i laiku da mi ne kontroliramo tržište svoje zemlje. Ono što bi se moralo desiti je da politika radi svoj posao. Međutim, mi slušamo druge teme – o ratu, o tenzijama, otcjepljenju itd. Gospodarstvo i ta vrsta politike ne idu skupa, niti su ikad mogli. Tu je naš ključni problem. S jedne strane, odavno se pokazuje potreba ulaganja u domaću poljoprivredu, stočarstvo, voćarstvo, upravljanje robnim rezervama, subvencioniranje stavki iz potrošačke košarice. Međutim, nisam još čuo iz Vlade nikoga da o tome govori, priča Bago i dodaje da mi imamo fenomen puzajućih poskupljenja već desetak godina.

Sada imamo i razne trgovačke ratove u svijetu, gdje poskupljuju energenti i proizvodi, nestašica je određenih proizvoda, a odvijaju se i razni marifetluci na svjetskom tržištu. Pored svog problema, imamo i ovaj svjetski. Nema šanse da naše institucije, onakve kakve jesu, riješe problem. Jednostavno su potkapacitirani i previše je tu loših nenarodnih interesa da bismo očekivali preko noći ozbiljan, stručni rad i domaćinsko upravljanje. To niko normalan u ovoj zemlji ne vjeruje. Ključno je pitanje kada će to sve prestati, kada ćemo početi živjeti normalno kao ljudi, raditi i planirati budućnost, govori nam Bago.

Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva HoReCa, naglašava da je kafa poskupjela na svjetskom tržištu, a to se odražava i na uvoznike, generalne zastupnike, koji po ugovorima za sve kafiće, restorane i hotele imaju na godišnjem nivou mogućnost poskupljenja od pet do deset posto na početnu cijenu.

Evropske cijene

Kafa je berzanska roba i berza utječe na njenu cijenu. Poskupljenje kod dobavljača se prenosi na krajnjeg korisnika. Kafa nije jedini artikl koji je poskupio zadnjih godinu dana, a sada imamo i skuplje energente i ozbiljan rast cijene rada, što je sve prouzrokovalo da će veoma brzo cijena kafe biti ista kao što je u Hrvatskoj, Sloveniji ili bilo gdje. Prosječna cijena kafe u ugostiteljskim objektima će ove godine biti sigurno dvije KM, a u onim gdje imaju mnogo skuplju infrastrukturu, kafa će koštati dvije i po do tri KM, ističe Šajić.

Dodaje da ne poskupljuje samo kafa već i životne namirnice, te da su poskupjeli i meso i mesni proizvodi.

To vuče i poljoprivredne, mljekarske proizvode, tako da će doći do ozbiljnog mijenjanja cijena u ugostiteljskim objektima, maglašava Šajić.

Saša Trivić, predsjednik Unije poslodavaca RS-a, objašnjava nam da je u januaru u odnosu na decembar došlo do usporavanja poskupljenja, te da očekuje što skoriju stabilizaciju cijena.

Sigurno je da će još nekoliko mjeseci poneki artikl da poskupljuje, međutim, očekivati je da ne bude to više tako brzo. Trenutno poskupljuje ambalaža, što će se na kraju opet preliti na cijene drugih proizvoda, govori Trivić. prenosi hayat

