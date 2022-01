Nedim Sladić upozorio: Ljudi, pazite se da ne bude salto mortale

Mladog meteorologa je očigledno iznervirala činjenica da je jučer, i na plus osam stepeni, pod bio klizav.

“Pa je li realno da ne možeš gradom hodati bez bojaznosti da se ne posklizneš jer je i na 8 °C klizavo kao prve noći kad stisne minus nakon napadalog snijega?”, upitao se Sladić pa dodao:

“Pazite se ljudi da ne bi bio salto mortale”.

Sudeći prema vremenskoj prognozi za početak februara, koju je objavio Federalni hidrometeorološki zavod, ni početkom narednog mjeseca ne može očekivati poboljšanje vremenskih prilika.

Početak februara u našoj zemlji, kako su naveli, proteći će u nestabilnim vremenskim prilikama. U Bosni će većinom preovladavati pretežno oblačno sa snijegom.

Susnježica i kiša prognozira se sredinom dana u nižim predjelima. U Hercegovini izvjesna je kiša u utorak (1. februar). Tokom sedmice više sunčanih sati i stabilnije. Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjevernog i sjeveroistočnog smjera a u Hercegovini umjerena na momente i jaka bura.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od -7°C do -1°C u Bosni, na jugu zemlje do 3°C. Najviše dnevne temperature između 1 i 7 u Bosni, u Hercegovini do 11 stepeni prneosi “Radiosarajevo“.

