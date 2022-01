OBLAČNO SA SNIJEGOM: PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU ZA NAREDNE DANE

U nizinama može padati i susnježica. Većina padavina je na području Krajine i centralne Bosne. U Hercegovini pretežno vedro prije podne. Povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana kada slab snijeg može padati na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -11 i -4°C, na jugu od -3 do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje do 8°C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme u Bosni. U Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -4°C, na jugu zemlje od -4 do 1°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i 0°C, na jugu zemlje do 6°C.

U utorak u Bosni se prognozira pretežno vedro dio prijepodneva. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima moguća je niska naoblaka. Naoblačenje od sredine dana sa sjevera. U večernjim satima i tokom noći na srijedu u Bosni se očekuje slab snijeg. U Hercegovini veći dio dana sunčano. Povećanje oblačnosti od poslijepodnevnih sati. Slab snijeg na sjeveru Hercegovine krajem dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -15 i -8°C, na jugu zemlje od -5 do 0°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -5 i -1°C, na jugu zemlje do 6°C. prenosii hayat

