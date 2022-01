Sladić: Sutra ćemo jutro dočekati pod novim bijelim pokrivačem

“Večeras slijede nove padavine koje će pomoći pročišćenju kotlinskog zraka koji se opet blago zagadio u uslovima stabilne atsmofere. Evo, padavine koje se već sada nalaze na području Posavine i većeg područja sjeveroistoka BiH će se već u naredna 2-3 sata premještati prema jugoistoku, jačat će i vjetar sjevernog smjera koji će doprinijeti da se kotlinski zrak u velikoj mjeri pročisti. Sa prodiranjem hladnijeg zraka će doći do prelaska kiše u susnježicu i snijeg tako da ćemo jutarnje sate sutra dočekati pod novim bijelim pokrivačem“, kazao je Sladić.

Dodao je da će većina padavina prestati već sutra.

“Kada pogledamo današnji i sutrašnji dan, večeras će u dijelu BiH padavine prestati a glavnina se pomjeriti na istok i jugoistok BiH koji će se nastaviti do jutarnjih sati. Već sutra će u jutarnjim satima padavine u većem dijelu BiH prestati. Doći će do razvedravanja, sutra se u drugom dijelu dana može računati na malu do umjerenu oblačnost. Taj front koji pređe preko naših krajeva će vrlo brzo se odmaknuti na jugoistok”,piše N1

Sladić je najavio i novi porast naoblake u noći sa petka na subotu.

“U noći sa petka na subotu slijedi novi porast naoblake uvjetovan kruženjem vlažnog i nestabilnog zraka a uvjetovat će ga ukrajinski visinski ciklon koji će donositi vlažan zrak što će usloviti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu BiH i dijelu Hercegovine”.

