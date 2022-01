Detalji potrage za nestalim Almirom Mehanijom: GSS Ilidža objavio fotografiju u trenutku posljednjeg viđenja

U Sarajevu traje potraga za Almirom Mehanijom (1962.), mještanom iz Hrasnice koji je nestao u nedjelju. Za Mehanijom tragaju pripadnici GSS Ilidža, GSS Hadžiće, GSS Trebević, GSS Novi Grad, PU Ilidža, kao i lokalno stanovništvo.

Iz GSS-a Ilidža izdali su apel da prilikom davanja informacija kontaktiraju dežurni broj GSS Ilidža, a tom prilikom su na Facebook stranici objavili fotografiju Mehanije u trenutku posljednjeg viđenja.

Podsjetimo, Mehanija je na dan nestanka na sebi imao dugu maslinastu jaknu, sive pantalone i crne čizme.

– Danas se detaljno “češljaju” neke relacije koje smo i jučer radili. Danas će se raditi i oko vode. Imaju još neke lokacije oko Trnova zanimljive, jedna ekipa je jutros otišla. To je sve što možemo reći, slab je protok informacija skroz. I danas ćemo dizati dron. To je praksa, posebno kada su tereni ovakvi kao što su sada. To je obavezno. Od jutros je na terenu 25 pripadnika GSS-a – rekli su jutros za portal “Avaza” iz GSS Ilidža.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi molimo da ih jave na dežurni broj GSS-a Ilidža 062/499-332 ili obavijeste MUP Kantona Sarajevo. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari