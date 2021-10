Alija Kožljak: Dodik ako krene u blokadu kasarni istog momenta će EUFOR…

Kako je u razgovoru za N1 kazao Alija Kožljak, bivši šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u, to bi se direktno spriječilo silom, jer ne radi se više da li neko radi u interesu BiH već je u pitanju legitimitet i kredibilitet međunarodne zajednice.

“Mislim da g. Dodik nesmotrenim izjavama, ili da budemo direktni protustavnim izjavama unosi nemir među građane, ali unosi i nemir među profesionalce u OSBiH jer su načinile najznačanije reforme u BIH i nije slučajno da je svoje djelovanje uperio upravo protiv oružanih snaga. No najave o povlačenju snaga nisu realne i Dodik to zna. Već je povukao izjavu da će opkoliti kasarne kako je to rađeno u Sloveniji. Ako bi kreneo u blokadu kasarni istog momenta će se upotrijebiti snage EUFOR-a na terenu i zaštiti vojni objekti. Ako se procijeni da je potrebno biće zatražene i rezervne snage. Po tom pitanju su već rađene i vježbe. U slučaju postavljanja bilo kakvih punktova na bilo kojoj lokaciji definitivno bi se dodatno rušio legitimitet institucija RS, što bi dovelo u pitanje ovaj entitet. Na to su već upozoreni”, kazao je Kožljak.

EUFOR nije imao mandat, sad ga ima

“Neko upoređuje ovu situaciju sa početkom rata u BiH, no tada EUFOR nije imao mandat, sad ga ima. Sada međunardna zajednica ima mandat i EUFOR i NATO. Takve punktove odmah bi uklanio EUFOR, bez ikakvih traženja lokalnih snaga da pomognu u tome.U slučaju većeg oružanog nasilja, poput recimo nasilja iz neke susjedne države, odmah bi reagovao NATO”, dodaje Kožljak.

O mandatu EUFOR-a i da li on može biti ugrožen u Vijeću sigurnosti vetom Ruske Federacije, danas šef Odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burch univerziteta, Alija Kožljak kaže kako će o Rusija tome dobro razmisliti:

“Jer ukoliko mandat EUFOR-a ne bi bio produžen, to bi automatski dalo mandat NATO-u jer taj mandat je obnovljen 2004.godine i on je još uvijek na snazi.”

Sankcije za privrednike i političare narednih dana

Prema Kožljaku sankcije za političare ali i privrednike u BiH već su pripemljene i biće objavljene naredenih dana.

“Na međunarodnom planu sankcije protiv političara, ali i privrednika i drugih pojedinaca koji ih podržavaju, već se implementiraju. Lista je tokom ljeta bila reducirana, ali zbog posljednjih događaja ponovo se proširuje. Njihov cilj nije samo borba protiv kriminala, već i prijetnji po teritorijalni integritet BiH”, kaže Kožljak za N1.

