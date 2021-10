PLJUSKOVI U BOSNI, SUNCE U HERCEGOVINI: PROČITAJTE KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE DO NEDJELJE

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 10 stupnjeva.

U četvrtak će u Bosni umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. Oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Meteorolozi za petak najavljuju oblačno vrijeme. Slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.

U subotu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni. prenosi hayat

Facebook komentari