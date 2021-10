FHMZBiH: Od četvrtka stabilizacija vremenskih prilika

Posljednjih dana u Bosni i Hercegovini temperature zraka bile su znatno niže u odnosu na temperature zraka za ovo doba godine. Zabilježene su veće količine kiše, a snijeg je zabijelio najveće bh. planine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), prenosi Anadolu Agency (AA).

I u naredna dva dana ne očekuje se bitnija promjena vremenskih prilika. Preovladavat će oblačno vrijeme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Na planinama moguć je i slab snijeg.

“Od četvrtka prognozira se stabilizacija vremenskih prilika. Više sunčanih intervala moguće je na krajnjem jugu zemlje”, navedeno je iz FHMZBiH.

Minimalne jutarnje temperature zraka tokom većeg dijela sedmice varirat će od dva do osam u Bosni, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa. Najviše dnevne temperature između sedam i 12, u Hercegovini do 15 stepeni.

U periodu od 18. oktobra pa do kraja prognoznog perioda očekuje se promjenjivo vrijeme sa povremeno slabom kišom. Na jugu zemlje, promjenjivo oblačno i djelimično sunčano. Temperature zraka u blagom porastu.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od pet i 10 u Bosni, do 14 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 11 i 16 u Bosni, na jugu Hercegovine do 18 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari