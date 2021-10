Mostarski vatrogasci dobili tri nove cisterne

Primopredaja tri vatrogasne autocisterne upriličena je u petak u sjedištu Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.

Autocisterne je kupio Grad Mostar budžetskim sredstvima, a ukupna vrijednost tri vozila je skoro pola miliona maraka.

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić osvrnuo se tom prilikom na proteklu sezonu u kojoj su mostarski vatrogasci imali pune ruke posla.

– Imali smo poprilično tešku sezonu i čestitam momcima koji su bili uključeni u gašenje požara. Napravili su veliki posao bez obzira što su imali opremu takvu kakvu su imali tako da je ovo nabavka tri vatrogasne cisterne veliki doprinos – izjavio je Kordić.

Zapovjednik Profesionalne vatrogasne postrojbe (PVP) Mostar Petar Jurić kazao je kako će nova vozila biti od velike pomoći mostarskim vatrogascima s obzirom da su do sada korištene autocisterne stare po 50 i više godina.

– Sada imamo nove cisterne i to je neprocjenjivo za nas. Što se tiče vrijednosti, svaka cisterna bez PDV-a košta 165.000 maraka, puta tri to je 495.000 maraka bez PDV-a i to je ogromno ulaganje – poručio je Jurić.

Najavio je kako će Grad Mostar nabaviti još dvije vatrogasne autocisterne, a iz Republike Hrvatske očekuje se jedna, kako je rekao, ozbiljna donacija koja će puno pomoći mostarskim vatrogascima, prenosi Fena.

Facebook komentari