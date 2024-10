Zahlađenje, obilna kiša i snijeg: Kada stiže dugo najavljivana promjena vremena

Kraj sedmice i početak naredne donose veliku količinu padavina koje će pogoditi Austriju, Sloveniju i sjever Italije.

Na sjeverozapadu Bosne danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 25 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 6, a dnevna oko 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prognoziraju se obilne kiše i bujične poplave.

Prognoza za naredne dane

U četvrtak od ranih jutarnjih do poslijepodnevnih sati slaba kiša se uglavnom očekuje na području Krajine. U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše u centralnim, sjevernim i jugozapadnim dijelovima Bosne.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C.

U petak će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle ili niske oblačnosti.

Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C.

U subotu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle.

Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C.

U nedjelju će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle.

Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25°C.

Zahlađenje i snijeg

Pred kraj oktobra i početkom novembra nakon dužeg stabilnog razdoblja, moguća je promjena vremenskih prilika. Prognoziraju se padavine, u nižim područjima kiša lokalno s kratkim pljuskovima, a u višim područjima susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -1°C i 4°C, u Hercegovini do 7°C. Najviša dnevna temperatura od 1°C do 5°C, jugu zemlje do 9°C, piše Bh-index.

