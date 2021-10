U jutarnjim satima i dio prijepodneva u kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura će iznositi od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura će iznositi od 6 do 8, a dnevna od 21 do 23 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,piše N1

