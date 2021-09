Dragičević: Dženan i David su dva najsvirepija ubistva u historiji BiH

Na osnovu svega što je proživio tokom godina borbe, Dragičević kaže da ne vjeruje nijednom političaru u BiH.

“Ne vjerujem i nemam razlog za to. Ovo je pitanje za pravosudne organe, a to što je politika stavila svoju ‘šapu’ na njih i što su duboko ušli u korupciju to je njihov problem koji će se riješiti rasvjetljavanjem slučaja Dženana Memića i Davida Dragičevića. Dakle Vrhovni sud je potvrdio da saobraćajne nesreće nije bilo (slučaj Memić), Ustavni sud je potvrdio da David nije bio u toj određenoj kući i da je otet. Tako da očekujemo da državno tužilaštvo reaguje prema dokazima”, ispričao je Dragičević.

Govoreći o podršci domaćih političara, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke je sve vrijeme pružao podršku, međutim, nedavno je prošao pored članova grupe “Pravda za Davida”, a da se nije čak ni pozdravio.

“Pružao je podršku radi ličnih interesa kao nažalost i većina ljudi koji su bili na trgu, ali s tim je gotovo. Dakle, nikakvu poveznicu grupa ‘Pravda za Davida’ nema ni sa Stanivukovićem ni sa bilo kojim političarem. Tako da oni koriste svaki put tragediju da bi za sebe samo uzeli glas. I meni svakako tapšenje po ramenu i izjave saučešća ne trebaju već da neko istinski stane uz mene i ako već želi pruži podršku. Meni je to sve jasno, jedino je mojoj porodici i bliskim ljudima stalo do mog djeteta, vidjet ćemo na skupu kako je za Memića. Da je sve kako treba ja bih bio slobodan doći u BiH. Ja samo hoću pravdu za svoje dijete, a ne daju mi”, istakao je Dragičević.

Kako kaže, izdaju ga strpljenje i zdrav razum, ali snaga i motiv nikada.

“Ja sam svjestan kada sam ušao u borbu da će uvijek biti borba dok dišem. Ako ne za Davida onda za nekoga drugog. Izdaje me strpljenje, jer sve ovo četiri godine traje i uz sve dokaze ništa se nije promijenilo. I što je najgore, ti ljudi su sve to vrijeme na slobodi, uživaju pod zaštitom države dok je moje dijete mrtvo. Međutim, kada Tužilaštvo BiH postupi po svim dokazima vidjet ćete da su to dva najsvirepija ubistva u historiji BiH i ko iza njih sve stoji, promijenit će se sve”, tvrdi Dragičević.

Iako neće moći prisustvovati skupu, po ko zna koji put, poručio je svim ljudima koji će se u subotu okupiti ispred Narodnog pozorišta da ne dolaze ukoliko na protest izlaze lično zbog njega.

“Dolazite prije svega zbog svoje djece, ja svog Davida više ne mogu vratiti. Skupovi za Davida i Dženana su uvijek bili mirni i dostojanstveni takvi će biti i sada. Budite na strani pravde i dajte nam podršku, da naša djeca nađu konačni smiraj kao i naše porodice. A da vi doživite pravdu i to da država stane iza vas. Ove stvari se više ne smiju događati jer ako se to desi onda država BiH ne postoji”, poručio je Dragičević. prenosi “N1“.

