U BiH danas oblačno vrijeme s kišom, slično i narednih dana

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja, prenosi Anadolu Agency (AA).

Puhaće vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni Celzijusovih, na jugu do 24, a dnevna od 18 do 25, na istoku Bosne do 28, a u Hercegovini od 28 do 34.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 25 stepeni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u srijedu će biti oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 25 stepeni.

U centralnim i istočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje poslijepodne. U ostatku BiH sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U petak jutro u Posavini i Krajini pretežno oblačno, a u ostatku zemlje pretežno sunčano. Tokom dana postepen porast naoblake u Bosni. Krajem dana i u večernjim satima na sjeveru i sjeverozapadu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni, zaključuju iz FHMZ-a BiH.

