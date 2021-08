Vukanović: Dodikova izdaja i kapitulacija brža od očekivane

– Kapitulirao je prije nego što sam to očekivao, jer sam bio ubijeđen da će pod pritiskom javnosti pokazati malo više hrabrosti, dostojanstva i digniteta, da će se malo duže koprcati, otimati i pružiti otpor pritisku.Nije dugo trebalo čekati da se ispuni predviđanje i očekivani potezi dezorjentisanog Milorada Dodika. Kao što sam to u više navrata najavio i predvidio, Milorad Dodik sinoć je ponovo poklekao i prekršio odluke Narodne skupštine Republike Srpske da predstavnici Republike Srpske do daljnjeg ne glasaju i ne odlučuju u institucijama Bosne i Hercegovine – naveo je Vukanović na svom blogu. prenosi “Novi“

