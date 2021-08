Počela masovna vakcinacija u Mostaru

U Mostaru je započela masovna imunizacija građana Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv SARS CoV-2 bez prethodnog naručivanja. Iz Doma zdravlja Mostar prethodno su obavijestili građane da će se do srijede u periodu od 8 do 12 i od 16 do 20 sati održavati dani otvorenih vrata za vakcinaciju, i to u prostorijama Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača i Centra za kulturu. Pristigle su veće količine vakcina AstraZeneca, a vakcinisati se može svaka osoba iz HNK-a, bez obzira na zdravstveno osiguranje ili mjesto prebivališta unutar Kantona.