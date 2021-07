Lagumdžija: Svi vozovi u regionu idu bez nas, a FBiH će postati Zapadna Obala i Gaza Evrope

“Ne znam šta se još može očekivati od ljudi koji nas vode, a da to ne bude dalji put u propadanje bez kraja. Samo u posljednja 24 sata Bosna i Hercegovine je doživjela potpuni krah i nedostatak državničkog ponašanja i spoljne politike bez bilo kakve vizije i elementarnog liderstva”, navodi on.

Inicijativa “Mali Šengen” napreduje bez BiH

Naime, u Skoplju su se sastali lideri Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije kako bi razgovarali o “Malom Šengenu”, a nakon uspješnog sastanka su najavili “početak nove ere saradnje u regiji”, međutim BiH nema u tim procesima.

“Rama, Zaev i Vučić su najavili da su u toku svi međunarodni, pravni i tehnički ekspertni dogovori između ove tri zemlje koje do kraja naredne godine ‘brišu’ sve međusobne granice za slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga. Skoro čitavu prošlu godinu dva člana Predsjedništva BiH su bila protiv “Malog Šengena”. Odjednom, na poziv nekoliko njima važnih stranaca, 17. septembra 2020. godine Predsjedništvo donosi odluku da ‘pozdravlja inicijativu ili proces koji već ide između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije i zadužuje Vijeće ministara da napravi analizu šta to znači za BiH, koje su štete, koristi i eventualne opasnosti u roku od 30 dana'”, navodi on.

Od te odluke je prošla skoro godina, a nema vidljivih naznaka da je išta po tom pitanju urađeno.

“Nismo ni čuli ni vidjeli da se nešto uradilo po ovom pitanju da bi danas saznali da svi ti vozovi idu bez Bosne I Hercegovine”, naglasio je Lagumdžija. prenosi “Klix“.

Kaže kako od članova Predsjedništva “elementarna pristojnost i poštivanje institucija i građana” zahtijeva da se hitno očituju o narednim koracima u regionalnoj saradnji i urade bilo šta konkretno na ovu temu .

“Vrijeme je da se zaustavi nastavak ovakvog ponašanja ljudi koji nas vode. U protivnom perspektiva Bosne i Hercegovine, a naročito dijelova Federacije je da postanu Zapadna obala i Gaza Evrope koji bi postali tamni vilajet okružen EU i Malim Šengenom. Vrijeme je da ljudi koji vode ovu zemlju počnu brinuti o njoj, a ne da vode svađe sa koje služe samo njihovom opstanku na vlasti”, zaključak je Lagumdžije.

Još u samom početku stvaranja ideje o Malom Šengenu, dok su se u BiH još protivili tome, Lagumdžija je upozoravao da je to proces kojem se moramo priključiti. Rekao je kako je to nešto što će se svejedno dogoditi, a da bi za BiH bilo najpametnije da od samog početka bude uključena u razrađivanje ideje.

Osim nedržavničkog ponašanja u pogledu regionalne saradnje naveo je i činjenicu da je sinoć EU, odnosno Hrvatska spojila svoju teritoriju preko neumskog zaljeva uprkos tome što su “lažne patriote i državnici u konstantnom pokušaju posljednjih nekoliko godina uvjeravali da će oni to spriječiti”.

