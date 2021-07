Američki predstavnik u Vijeću sigurnosti UN-a: Schmidt preuzima dužnost 1. avgusta, OHR ostaje

Richard M. Mills, zamjenik predstavnice SAD-a u UN večeras je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a pojasnio zašto je SAD bila suzdržana na glasanju o Rezoluciji Rusije i Kine o ukidanju Ureda Visokog predstavnika u BiH, piše N1.

“Svi članovi Upravnog odbora osim Rusije su podržali odluku o imenovanju Christiana Schmidta. Želimo podržati odluku o imenovanju i uputili smo mu pismo u tom smislu. Vijeće je poduzelo aktivnosti da potvrdi imenovanje Christiana Schmidta, odluka Vijeća sigurnosti nije neophodna da se potvrdi imenovanje. Svi se slažu da se Ured treba zatvoriti i preduvjeti za to su jasno definirani 2008. godine sa 5+2 i to su svi podržali osim Rusije. Ovi uvjeti još nisu ispunjeni“, kazao je Mills.

Mills je dodao kako će Schmidt preuzeti dužnost 1. augusta i Vijeće sigurnosti UN-a nema ulogu u njegovom imenovanju.

Kako je dodao, neophodne su urgentne reforme kako bi se postigla stabilna država.

“Neophodne su urgentne reforme da bi se postigla stabilna država, ali još uvijek postoje podjele koje spriječavaju to. Zatvaranje Ureda OHR-a bez ispunjenja 5+2 uslova bi bila greška i to je protiv više od 10 godina međunarodnih sporazuma i to bi bila odluka bez presedana“.

“Ove uvjete je podržalo Vijeće sigurnosti više puta, zadnji put u novembru. Iz tih razloga imenovanje gospodina Schmidta ima podršku međunarodne zajednice”, dodao je Mills.

