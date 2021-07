U većem dijelu BiH narandžasto upozorenje zbog vremenskih neprilika

Narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina na snazi je za područja Banjaluke, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Prijedora i Višegrada.

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena na snazi je i za područja Foče, Mostara, Livna i Trebinja.

Jutros je vrijeme u Bosni i Hercegovini većinom oblačno, umjerena naoblaka je na jugu zemlje. Lokalno u Bosni pada kiša.

Danas se očekuje većinom oblačno, djelomično vedro na jugu zemlje. I dalje nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno obilniji pljuskovi u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 26, na jugu zemlje do 30 stepeni. prenosi “N1“.

U Sarajevu pretežno oblačno. Padavine se očekuju u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 24 stepena, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno veći dio dana. Prije podne sa kišom i pljuskovima. Postepeno smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.

U srijedu u Hercegovini očekuje se sunčano, u Bosni sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena.

