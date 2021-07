U Mostaru jutros već 24 stepena: Objavljena prognoza do četvrtka

Jutros je u Bosni bilo umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je u istočnim područjima i u Hercegovini.

Temperature zraka u 8 sati: Ivan-sedlo 15 stepeni, Bugojno 16, Drvar i Sarajevo 17, Livno 18, Bihać i Sanski Most 19, Gradačac, Tuzla i Zenica 20, Široki Brijeg 23, Mostar 24 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 943 milibara, za 1 milibar je viši od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Jutarnji sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena, kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput nervoze, iscrpljenosti i glavobolje. Poželjno je reducirati aktivnosti, a učesnici u saobraćaju također trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima. Prilikom boravka na otvorenom neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca. Opšta slika će biti lošija na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. prneosi “Radiosarajevo“.

Danas u Bosni jutro umjereno oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Utorak: Sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni.

Srijeda: Sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu do 28, a najviša dnevna 30 do 36, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 39 stepeni.

Četvrtak: Sunčano uz umjerenu oblačnost. Porast oblačnosti prema kraju dana i u večernjim satima, ponegdje na sjeveru Bosne može uvjetovati kišu ili lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

