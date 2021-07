Arijana Memić dobila prijetnje smrću: “Pobit ću ti sve ako ne prestaneš raditi to što radiš”

Arijana Memić, sestra ubijenog mladića Dženana Memića, dobila je prijetnje smrću, objavila je na svom Facebook profilu.

Njen status prenosimo u cjelosti:

Prije par dana, kao što znate, dobila sam prijetnju preko Facebooka od meni tada nepoznate osobe, u kojoj mi je rečeno da bolje prestanem raditi to što radim, ili će mi pobiti sve. Ta poruka je doslovno došla iz vedra neba. Niti joj je prethodila bilo kakva rasprava u kojoj sam učestvovala, niti je to bila osoba koju sam poznavala, niti je poslije toga došlo bilo kakvo detaljnije pojašnjenje, šta ja to radim i zašto to toj osobi smeta. Ja ne znam ni danas, a nisam znala ni tada, da li je ta osoba doista planirala uraditi ono čime mi je prijetila, ali bilo mi je jasno, da to nikada ne možemo znati unaprijed. Sve do trenutka, dok se eventualno ne desi ono čime se prijeti, pa bude kasno.

Prijetnju sam sutradan uredno prijavila MUP-u KS, a do sada je ustanovljeno ko je osoba koja mi je prijetila, gdje je, kao i da li se to doista desilo kako sam opisala, a jeste.

Do sada MUP -u tom slučaju radi sve onako kako zakon nalaže i nemam nikakvog razloga sumnjati u njihove dobre namjere u ovom slučaju.

Zašto ovo pišem? Zato što sam svjesna, da su u našem društvu prijetnje preko društvenih mreža, poruka ili posrednika nešto što se često olako uzima ili olako izgovara. Uglavnom ni ne znamo, da je to nešto na što trebamo reagovati hitno i po zakonu, a često ni ne znamo da uopšte imamo pravo na to.

Znam za priče u kojima su ljudi odbijeni da uopšte predaju prijavu, a često se koriste izrazi poput “hajde, Facebook je to” ili “ma lažni profil, neko te sigurno samo zeza” ili čak i “sjedi kući, ako prijaviš, još će te stvarno i ubiti, vidiš kakvih budala ima”.

A prijetnje ovakvog tipa su sve češća pojava na društvenim mrežama.

Takav stav je pogrešan, iz više razloga! Ali, priznajem, ni sama do prije 5 i po godina nisam znala koliko ozbiljnje takve prijetnje mogu biti niti da ih se može, a kamoli da ih se treba, prijaviti nadležnim organima.

Naš zakon poznaje tu tematiku jako dobro i za sve ima mehanizme. Samo ga se treba držati.

Često se pitam, šta bi bilo da smo mi prijetnju upućenu Dženanu preko posrednika (preko Alise) prijavili nadležnim organima? Njoj je tada, prije ubistva, stigla poruka: “Ovo će ti biti najkraća veza, likvidirat ćemo ti momka”

U meni je to odmah izazvalo nelagodu, ali prijetnju nismo prijavili, jer smo i mi mislili da “ne može biti tako ozbiljno”, jer zašto bi neko nešto učinio Dženanu, samo zato što je Alisin momak?!

Grdno smo se prevarili, a i dan danas se borimo da istina i pravda konačno dođu, da konačno u miru možemo da tugujemo za njim, za njegovim oduzetim životom.

Zato poručujem svima, iako je povjerenje u policijske i pravosudne strukture možda trenutno poljuljano, da zakon uvijek štiti građane! Zakon postoji, mehanizmi postoje, samo se svi mi istog moramo držati i te mehanizme koristiti onda kada je to potrebno. A, potrebno je svaki put kada vam neko prijeti, pa makar se taj neko i samo “šalio”. Prijavite! Neka se onda “šali” sa policijom, ali ne sa vašim životom. I neka svi znaju, da će biti prijavljeni.

Podsjećamo da je nedavno i Arijanin otac Muriz dobio prijetnje smrću, zbog čega je hapšen Fahrudin Ramić, suprug Alise Mutap. prneosi 2Avaz“.

