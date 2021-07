Izetbegović: Kandidovat ću se za Predsjedništvo, volio bih se boriti protiv Zvizdića

Kaže da svaki predsjednik ‘jake stranke’ ima tu obavezu:

“Mislim da predsjednici stranaka trebaju biti na dispoziciji članstvu i rukovodstvu, ako ih kandiduju da to prihvate. Mislim da imam tu obavezu, sa svim rizicima. Ja sam u trku ušao skoro kao autsajder protiv jakog Radončića koji ima ‘Avaz’, protiv jakog Silajdžića koji ima svoju harizmu. Mislio sam da nemam velike šanse, ali uradit ću to za svoju stranku, borit ću se pa kako god. I pobijedio sam. A tek kao predsjednik stranke. Mislim da svaki predsjednik jake stranke koja ima šansu, ima tu obavezu, i da je izbjegavanje te obaveze… neću upotrijebiti tešku riječ”, rekao je Izetbegović za Hayat.

Dodao je da bi se za člana Predsjedništva volio ‘boriti’ protiv Radončića, Nikšića, Zvizdića…

“Sumnjam da će Konaković ući u tu utrku, ja mislim da on više nikad u životu neće nešto raditi što je pravi rizik, dakle nikada neće ‘ući u cipele’ premijera koji ima težak zadatak, bilo šta što može politički ‘slomiti’ kičmu čovjeku, a ovo je opasna stvar. Vjerovatno će on pričati o tome, a na kraju će se kandidovati za parlament gdje je to ziher. Ostalima želim sve najbolje, radovalo bi me da gospodin Radončić ponovo uđe u utrku, s njim su utrke uvijek zanimljive, on ima svoj temperament i svoj način, pa bilo bi zanimljivo i veselo ući u jednu utrku i sa njim i sa Nikšićem, eventualno sa Zvizdićem ako dobije potporu, neće biti dosadno sve u svemu”, dodao je predsjednik SDA.

