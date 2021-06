Narandžasto upozorenje: U BiH narednih dana toplotni udar!

Zdravstvene tegobe

Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo apelirali su na bh. građane da se u periodu od 10 do 17 sati ne izlažu suncu, jer je tada, kako je za „Avaz“ rekao dežurni ljekar, prim. dr. Tihomir Bera, UV zračenje najveće.

– Ljudi koji su radno aktivni, naročito oni koji rade na građevini, na visini ili asfaltiranju, gdje su ogromne temperature i od sunca i od asfalta, tokom radnog vremena trebaju uzimati više količinu tečnosti – kazao je prim. dr. Bera.

Građanima koji u navedenom periodu moraju izaći iz svojih domova preporučuje da nose šešir, piju više tečnosti te da prije izlaska vani obavezno nanesu kremu sa zaštitnim faktorom.

– Ljudi koji imaju zdravstvene tegobe trebaju redovno uzimati svoju terapiju i ne trebaju se bez razloga izlagati povećanom riziku – istakao je prim. dr. Bera.

Očekivane maksimalne vrijednosti dnevnih temperatura zraka su između 34 i 39 stepeni.

Vanredni bilten

I Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na izraženi toplotni val od 20. do 24. juna.

– Pred nama je izraženi toplotni val koji će usloviti vrlo visoke dnevne temperature. U većini predjela prva dva dana bit će od 28 do 32 stepena, a na jugu i sjeveru oko 35, zatim od 30 do 36 stepeni na jugu i sjeveru, lokalno do 38. Najviše temperature očekuju se u utorak i srijedu, uz pravi toplotni udar. Na sjeveru i jugu i noćne temperature će biti visoke, oko i malo iznad 20 stepeni, dakle bit će prisutna u tim predjelima tropska noć – navedeno je u vanrednom meteorološkom biltenu, piše “Avaz“.

