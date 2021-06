U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna oko 26 °C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 °C. prenosi “n1“.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 °C.

