Stanivuković o rušenju crkve iz dvorišta nane Fate: U svetinje se ne dira

Njegovu objavu putem Facebooka prenosimo u cijelosti.

“Sve institucije Republike Srpske ćute o rušenju crkve u Кonjević Polju. Banja Luka neće!

Grad Banja Luka će finansijski, moralno i na sve druge načine podržati gradnju nove crkve, a ono što nas ohrabruje jeste činjenica da se naš vjerujući narod, kao i određene pravoslavne fondacije već okupljaju oko takve ideje.

Naše je da budemo snažna podrška što i jeste dužnost najvećeg grada u Republici Srpskoj. p

U svetinje se ne dira. Svetinje se čuvaju, obnavljaju i grade.

Mogu sa ponosom da kažem da u Banjoj Luci ima mjesta za sve vjerske objekte, bogomolje i za sve vjernike. Banja Luka će obnavljati crkve, katedrale i džamije, a one koje su i do danas bez sve dokumentacije ili riješenih imovinsko pravnih odnosa, Grad će biti podrška do procesa legalizacije, a i poslije toga.

Slava Banje Luke je u četvrtak – Spasovdan, neka nas spase od sve mržnje koja se ukorijenila među nama. Odmah poslije slave radujem se planiranom susretu sa muftijom i razgovoru o važnim pitanjima, kao i sa biskupom o stvarima koje smo već započeli, a koje su od interesa za katoličku zajednicu. prenosi “Radiosarajevo“.

To je poruka koju Banja Luka šalje čitavom svijetu”, navodi se u objavi.

