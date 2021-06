Meteorolog Nedim Sladić uništio svaku nadu: Kakvo nas vrijeme čeka?

U periodu od 7. juna pa do kraja prognoziranog perioda očekuju se nestabilne vremenske prilike. U jutarnjim satima pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana, uz razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi. Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 10°C i 15°C u Bosni, do 18°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 23°C i 28°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 31°C, piše “Buka“.

– Hvatamo blagonaklonjene sunčeve zrake od 2. 6. do 6. 6. Statistički, juni je najkišovitiji mjesec u Bosni, zahvaljujući izraženijim maritimnim utjecajima, odnosno utjecajima s mora na kopno – pojasnio je Nedim Sladić, meteorolog Nove BH.

Facebook komentari