Hadžifejzović o puštanju napadača na slobodu: Ovo je odluka protiv novinara

Općinski sud u Sarajevu, na ročištu o određivanju pritvora, u ponedjeljak 31. maja, odlučio je da Abdulah Hajdarević koji se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti Senada Hadžifejzovića, uz mjere zabrane može da se brani sa slobode.

“Ja sam novinar. Ja ne bih trebalo da komentarišem sudske presude. Čak ni kada se mene tiču. Ali sam duboko, duboko, duboko razočaran odlukom suda. Ne zbog mene, već zbog svih nas novinara. Ovo je odluka protiv novinara”, rekao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Senad Hadžifejzović nakon odluke suda.

Njegova pravna zastupnica, advokatica Adna Dobojlić, kazala je za RSE, kako odluka nije konačna, budući da Tužilaštvo Kantona Sarajevo (KS) ima pravo na žalbu u roku od 24 sata.

“Nakon toga će Sud ponovo odlučivati o žalbi”, dodala je ona.

Senad Hadžifejzović razočaran presudom

Hajdarević je u petak navečer 28. maja, uz prijetnje pokušao da uđe u prostorije Face TV-a. Dok je trajao Centralni dnevnik. Emisije koju uređuje i vodi Hadžifejzović. U tome ga je spriječilo obezbjeđenje, a vrlo brzo je na mjesto događaja stigla i policija.

Prije dolaska u prostorije Face TV-a Hajdarević je, kako su naveli urednici i novinari te televizije, slao prijeteće poruke.

Sve se desilo nakon što se Senad Hadžifejzović u nekoliko posljednjih emisija bavio temom diplome direktorice Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu Sebije Izetbegović. Supruge lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića.

“To vam govori da ne smijemo da govorimo o respiratorima. To vam govori da ne smijemo da govorimo o Izetbegovićevoj veleizdaji, gdje je odglumio po sopstvenom priznanju, da je odigrao, predstavu u Vijećnici u vezi sa revizijom tužbe BiH protiv Srbije za genocid u Srebrenici. To nam govori da ne smijemo da govorimo ni o čemu. To nam govori da ne smijemo da govorimo o njenoj (Sebija Izetbegović op.a.) diplomi. O njihovim diplomama, o njihovim školovanjima”, kaže Hadžifejzović.

Napadač od ranije poznat

Abdulah Hajdarević je od ranije je poznat policiji. Za napade i uvrijede prijavljivali su ga i drugi novinari. no nikada nije osuđen.

Među njima su i komentari i poruke na društvenim mrežama koje je Hajdarević uputio novinarki Radija Slobodna Evropa (RSE), zbog sadržaja objavljenih na Facebook stranici “Ne u moje ime” (NIMN#) koja se bavi pitanjima ekstremizma i radikalizma. Nakon čega je saslušan u Federalnoj upravi policije. Prijetnje su kvalificirane kao ugrožavanje sigurnosti.

Neki od napada nisu prijavljeni policiji. Neki se zakonski nisu mogli procesuirati kao napad na novinare. Takva stavka u krivičnom zakonodavstvu na državnom niti na entitetskom nivou u Bosni i Hercegovini (BiH) ne postoji.

Senad Hadžifejzović navodi kako ne zna da li će se Tužilaštvo KS žaliti na odluku Općinskog Suda. Te da odluka prema njegovom mišljenju zvuči kompromisno.

“Kao eto, nemoj mu prilaziti, ali nisam ja u pitanju. Milijardu puta sam ponovio nisam ja u pitanju. Čuj „nemoj prilaziti Senadu Hadžifejzoviću“. Kakva je to presuda? Čuj nemoj prilaziti Senadu i javljaj se jednom sedmično u policijsku stanicu”, dodaje on.

Pita se da li sud ne razumije ili neće da razumije, da – kako kaže – na Balkanu, u novinare, u ljude, u bilo koju metu ne pucaju ljudi “koji postoje u nekim filmovima”.

“Pucaju budale. Pucaju naučeni, oni koji to naručuju zovu se, pravno, koliko ja to razumijem, podstrekivači. Podstrekivači su oni koji su u vrhu države i tačka”, kaže on.

