Dodik brutalno vrijeđao analitičarku, reakcije i osude stižu sa svih strana

U podužoj telefonskoj izjavi za SRNU najbrutalnije do sada Milorad Dodik lično je etiketirao političku analitičarku Tanju Topić, ali i njenu porodicu.

“Imate onu Tanju Topić koja je dokazani agent BND. Ona je u funkciji njemačkih obavještajnih struktura, a zna se šta su Nijemci ovdje radili i kako su prolazili oni koji su bili kvislinzi. Ona je dokazani kvisling. Ona ne propusti priliku da iznese laži“, kazao je Dodik.

Vijest su odmah prenijeli portali u Republici Srpskoj, no mnogi su poput javnog servisa, vijest i povukli nakon žestoke osude javnosti. Tanja Topić kratko je za N1 rekla da izjave neće davati, ali pokreće tužbu.

Dodikovim najprizemnijim uvredama i neargumetovanim optužbama zgrožen je najveći dio javnosti. Gordana Katana i sama je bila meta napada.

“Ovo što je urađeno Tanji Topić to je direktna prijetnja po život i Tanje i njene porodice, to je neoprostivo.Upravo zbog izjave da je Tanja Topić kvisling, a da se zna kako su kvislinzi završavali, to je dovoljan osnov za pokretanje krivične odgovornosti, (istrage protiv Milorada Dodika.)“, kazala je.

Nije ovo prvi put da se bivša novinarka, danas nvo aktvistica i uposlenica njemačkog Fridrih Eberta etiketira , napada. Zna to dugogodišnja novinarka Lljiljana Smiljanić, koja političarima poručuje: koristite argumente, a ne uvrede!

“Možda je javnost čak i oguglala na takve situacije, što nije dobro. I osim osuda uvijek treba ukazivati na to kako su mogli da postupe u toj situaciji. Ako već nemaju savjetnike koji će to reći, ili ne smiju reći, da bar mi novinari koji smo prisutni u javnosti, da bar mi kažemo, a možda neko sljedeći put od njih neistomišljenicima kaže eto koristiću argumente, a ne uvrede“, dodala je Ljiljana Smiljanić.

Priča o spiskovima tzv. neprijatelja Republike Srpske seže iz 2014. godine još od vremena kada je na zvaničnoj stranici Saveza nezavisnih socijaldemokrata objavljena knjiga “Rušenje Republike Srpske-Teorija i tehnologija prevrata”.

Ali lista „rušilaca Republike Srpske“, koju je napisao odbjegli i opskurni pisac Stefan Karganović 2020. godine pala je na Sudu. Sve je imalo za cilj da se oklevetaju nevladine organizacije, mediji i pojedinci, zaključio je Osnovni sud u Banjaluci.

Na sve podsjeća Željko Raljić.

“Milorad Dodik je postupio vrlo bahato, vrlo bezobrazno. To je mnogo više od etiketiranja. To je i dalje držanje one matrice da postoje državni neprijatelji, a on je čuvar države i naroda. On je daleko od čuvara. On je taj koji upropaštava i ovaj narod i ovu državu. Tanja Topić, Svetlana Cenić, Damir Miljević, reći ću i svoje ime uz to, svi smo se i našli nekada u nekim knjigama, na nekim spiskovima, a ti ljudi koji su po narudžbi iz SNSD ih pisali, nalaze se negdje po bijelom svijetu sa 2-3 miliona eura u torbi“, izjavio je Željko Raljić, urednik Istinito.

Grupa nevladinih organizacija zatražila je pravne posljedice za Dodika zbog etiketiranja Topićeve. U saopštenju najoštrije osuđuju izjave člana Predsjedništva BiH i pozivaju sve nadležne institucije da reaguju i zaštite prava Tanje Topić i njen fizički integritet, te da po službenoj dužnosti istraže slučaj, procesuirajući Milorada Dodika i sprečavajući bilo kakav napad na Tanju Topić.

