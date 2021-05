Dragan Bursać proglašen Najboljim novinarom Jugoistočne Evrope

Ovo je priznanje najvećeg evropskog parlamenta, najmoćnije države u EU!

Dragan svoju radost nije mogao sakriti, a u nastavku pročitajte šta je napisao povodom ovoga:

Dobri moji, upravo sam obaviješten da sam od Asocijacije parlamentaraca njemačkog Bundestaga proglašen Najboljim novinarom Jugoistočne Evrope. Ovo priznanje najvećeg evropskog paralemta, najmoćnije države u EU potpuno me zateklo.

Iskreno, ne znam ni kako da počenem, niti šta da napišem…

I nekako mi se čini da sam se stalno zahvaljivao svima, ali premalo mojim redakcijama, prije svega Aljazeeri i Radiosarajevu. Bez njih ne bi bilo makar 90% tekstova koje sam napisao i koji se čitaju. Ti ljudi su mi uvijek bili i ostali, prije svega iskreni prijatelji, pa radne kolege, pa onda i moj oslonac i zaštita u trenucima kad je i život bio u pitanju. Ti divni urednici i Svjetlana i Kreha i Fuad i Snježa i Faruk i Suada, bitno su obilježili moj posao, ali i moj život-bez njih ništa od ovoga.

I zato, hvala vam Veliki Ljudi!

Želim da se zahvalim i svojoj porodici, mojoj ženi Vanji, njenim roditeljima Esmi i Miladinu, želim da se zahvalim svom bratu Čedi i njegovoj porodici. Svima njima jedno ogromno HVALA što su sve vrijeme stajali iza, a počesto i ispred mene kad je to bilo teško i kad je to zahtijevalo njihova najveća lična odricanja. Pez porodice kakvu imam, opet ništa.

Klanjam vam se, ovo je nagrada i za vas!

I kad sve ovako pobrojim, pa se sjetim, dobri moji, da nije vas koji sve ovo čitate i kad znam da tek bez vas ne bi bilo ničega, onda sam svjestan kakvo moćno okruženje imam- i profesionalno i privatno. Veliki je to Kosmos ljubavi i razumijevanja, koji ništi svaku prijetnju, svaku mržnju i pokušaj getoizacije i izolacije.

Hoću na koncu da se zahvalim divnim ljudima iz Bundestaga, koji su od svih velikih novinarskih imena u ovom dijelu svijeta, a imamo ih napretek izabrali baš mene. Čast je to koje nisam do kraja ni svjestan. Hvala od srca, do neba!

HVALA VAM LJUDI MOJI, KLANJAM VAM SE I ŠTO JE NAJVAŽNIJE IDEMO SVI ZAJEDNO DALJE!!! ISTINA SE NE MOŽE UĆUTKATI, SAKRITI NITI ZABORAVITI!

