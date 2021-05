Zbog duga nastalog u borbi za vlastitu imovinu: Elektropriveda HZHB oduzima dio imanja povratniku u Kiseljak

Izrevoltiran izostankom pravne države spalio je stanicu 2013. i danas zbog toga ostaje bez imovine. Utvrđeno je da je trafostanica izgrađena nelegalno jer je dozvola izdata za – pogrešnu parcelu, prenosi “Žurnal”



Piše: Branka Mrkić-Radević

Enis Delić sa porodicom se u Kiseljak vratio prije 22 godine. Otkrio je da je na njegovoj parceli, nezakonito, izgrađena trafostanica u vlasništvu Elektroprivrede HZHB. Iako je imao i pismenu potvrdu da je izgrađena nelegalno, pravna bitka koju je vodio trajala je godinama, a on za to vrijeme nije mogao obrađivati zemlju u krugu od 70 metara oko stanice. Za njegovu porodicu to je značilo život jer su se bavili poljoprivredom.

Dobija čak i rješenje o uklanjanju trafostanice, ali ona je i dalje tu.

Nemoćan, revoltiran zbog pravne bitke malog čovjeka protiv velike kompanije i sistema koji su mu uzeli hljeb i koja traje godinama, 2013. poručuje da će sam uzeti pravdu u svoje ruke. Danas kaže kako shvata da to “možda i nije bio pravi potez” ali – “bio sam očajan”:

– Prvo sam je mislio traktorom potegnut – poginuću. Zato sam je malo potpalio – oko električnog stuba nanio je automobilske gume, polio ih benzinom i zapalio.

Uslijedio je policijski uviđaj, saslušanje, tužba Elektroprivrede i sudski spor. Nakon incidenta, konačno je uklonjen i stub koji je ostao nakon što je izgorjela kutija bespravno sagrađene trafostanice.

U konačnici – Enis Delić mora platiti 8.687 KM Elektroprivredi HZHB za prouzrokovanu štetu. Općinski sud u Kiseljaku proglasio ga je krivim za izazivanje opće opasnosti, osudio na novčanu kaznu i četiri mjeseca zatvora uslovno.

Elektroprivredu i Općinu Kiseljak niko nije sankcionisao. Pravda i pravo nisu jednaki za sve.

DOZVOLE IZDATE ZA POGREŠNU PARCELU

A samo jedan previd lokalnog službenika koštao je tada Enisa Delića zdravlja, vremena, a sada će, izvjesno je, ostati i bez dijela imovine.

U inspekcijskom nadzoru a i sudskom postupku koji je uslijedio utvrdit će se da su dokumenti Oćine Kiseljak – građevinska dozvola, urbanistička saglasnost i upotrebna dozvola izdata na pogrešnu parcelu!

Da ironija bude veća, na zemljištu povratnika Delića stanica je izgrađena novcem stranih donatora u okviru projekta povratka izbjeglih i raseljenih osoba.

– Izvršen je i tehnički prijem i izdata upotrebna dozvola, što jasno dokazuje da su ovlašteni predstavnici Općine Kiseljak bili upoznati sa lokacijom izgradnje predmetne trafostanice. Na licu mjesta je bio i ovlašteni geometar Općine Kiseljak koji je mogao tada utvrditi da je predmetna trafostanica izgrađena na parceli na kojoj nije dozvoljena njena izgradnja – navodi se u jednom od dopisa Elektroprivrede HZHB.

Dvije godine kasnije, 2011. Služba za inspekcijski nadzor Općine Kiseljak nalaže Elektri Kiseljak da u roku od 60 dana ukloni trafostanicu jer nema odobrenja za nju na parceli na kojoj se nalazi. Elektroprivreda HZHB tada traži da se izvrši ispravka navedenog odobrenja a zatim se žali Općini Kiseljak na rješenje o uklanjanju. Uslijedilo je novo rješenje o uklanjanju, nova žalba Elektroprivrede HZHB i duga pravna bitka. Za to vrijeme, Enis Delić ne može koristiti veliki dio svog zemljišta, obolijeva od dijabetesa, preživljava infarkt…

Novac za isplatu kazne nema: u kući u Kiseljaku u kojoj živi sa sinom, snahom i dvoje unučadi (dječaci od 9 i tri godine) sudski izvršitelji popisali su skromnu imovinu Delića radi naknade štete.

– Moći će se oni namiriti. Imamo ove ormare, imam ja tamo i škrinju u hodniku, gore namještaj na kom djeca spavaju. Biće tu dovoljno za tih osam hiljada – mislio sam tada.

Ali prodaja nije uspjela, jer se za imovinu Delića niko nije zainteresovao.

Zbog toga je Općinski sud u Kiseljaku u aprilu ove godine donio rješenje o naplati duga na osnovu zapljene zemljišta porodice Delić, na kojima imaju suvlasničko pravo.

Elektroprivreda HZ HB, čiji je objekat i napravio ovaj problem, godinama je tražila odlaganje rješenja o uklanjanju objekta od različitih institucija. Ne mareći za činjenicu da povratnik Enis Delić, koji živi od poljoprivrede na povratničkoj zemlji izgrađenoj od stranih donatorskih sredstava za povratnike – ne može da se bavi poljoprivredom. Delića, dovedena na rub očaja i isrpljenog višegodišnjoj pravnom borbom, koji se u konačnici odlučio na nezakonit čin paljenja, ali i njegovu porodicu, ovrha Suda može dokrajčiti.

Za to vrijeme, a o čemu je Žurnal i ranije pisao, stotine hiljada KM trošene su na reprezentaciju i skupe obroke menadžmenta Elektroprivrede HZHB i njihovih uvaženih gostiju.

