BiH je korak bliže legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe

Magazinović je na društvenim mrežama pojasnio kako je Tegeltija ispoštovao dogovor i organizovao sastanak o ovoj izuzetno važnoj temi.

“Prošle sedmice pred novinarima smo dogovorili sastanak o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Dogovor je ispoštovan. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija je ponudio rješenje. Zadovoljan sam sastankom. Na ovoj temi nema vlasti i opozicije. Moramo svi zajedno raditi”, napisao je Magazinović.

Zastupnik Magazinović je u izjavi za Klix.ba objasnio o kakvim rješenjima se radi i kakvi su daljnji koraci kada je riječ o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe.

“Smatram izuzetno značajnim da se predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija uključio u rješavanje pitanja korištenja kanabisa u medicinske svrhe u BiH. Od ranije postoji saglasnost entitetskih ministara zdravstva Alena Šeranića i Vjekoslava Mandića kao i državnih ministara Ankice Gudeljević i Selme Cikotića. Ono što očekujem u narednom periodu jeste izrada usaglašenog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga kako bi prvo Vijeće ministara i Parlament BiH dali svoj sud o zakonu i vjerujem usvojili ga jednoglasno”, istakao je Magazinović u razgovoru.

Kako ističe, ovakav zakon znatno bi olakšao nabavku ulja kanabisa za osobe kojima je ovakav lijek neophodan za liječenje piše Klix.

“To bi značilo da se na legalan način može kupiti ulje kanabisa i da bi korištenje kanabisa u medicinske svrhe postalo legalno te da bi krajnji korisnici lijek kupovali po preporuci ljekara u apotekama, a ne od dilera kako je to danas slučaj. Ovo je tema gdje nema Srba, Hrvata, ni Bošnjaka, entiteta, ni političkog interesa. Ovdje postoje ljudi u potrebi i raduje me da do sada da niko nije izašao u javnost da je protiv legalizacije kanabisa, a s druge strane raduje me da su stvari krenule naprijed u pravcu izmjene zakona koja će omogućiti legalno korištenje kanabisa u medicinske svrhe”, zaključio je u razgovoru za Klix Saša Magazinović.

