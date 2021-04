Danilo Turk: “Evropa igra dvostruku igru prema BiH”

Za Mrežu govori o opasnim namjerama promjena granica, nekim novim kartama, zabrinjavajućim pojavama non papera, Sloveniji koja se nije smjela naći u priči podjela i hrvatskom non paperu, dvoličnoj politici Evrope, kao i o Janši, Vučiću, Orbanu…

Za početak, kaže da ne zna tačno šta se dešava, ali da ima informacije koje nisu dobre.

“Posljednjih dana sam vidio dva dokumenta koji su problematični. Prvo, vidio sam taj dokument koji je u martu napravila grupa država članica EU i koji je, u osnovi, u redu što se tiče osnovnih konceptualnih stvari, ali je nekako formulisan malo nejasno kad je riječ o političkim pitanjima vezanim za kandidaturu BiH za EU. Mislim da bi u tom političkom dijelu trebalo, ako se već govori o izborima u BiH, jasnije ispostaviti presudu Sejdić-Finci i druge presude iz okvira Europskog suda za ljudska prava koje su postavile okvir za dalji razvoj u tom pogledu. Dakle, tu vidim jedan nedostatak tog papira. Pored toga su u cirkulaciji još neke jako čudne stvari, neki non paperi, neke karte koje u suštini izgledjau jako čudno i koje bi trebalo veoma jasno odbaciti.”

Navodi da ne zna čiji je non paper koji se posljednjih dana spominje u javnosti.

“Posebno moram da naglasim da taj non paper nema autorstvo. Napisan je u jednom jeziku, na engleskom jeziku što pokazuje da autori nisu bili oni koji dobro znaju engleski jezik. Tako da je to jedan neozbiljan dokument, a sa druge strane, opet sva ta fantaziranja o promjenama granica su jako opasna i to bi trebalo veoma jasno odbaciti. Vidio sam izjave Evropske unije i Evropskog vijeća koje su date tokom marta mjeseca i to su jasne izjave. Međutim, ovo što se sada pojavljuje je zabrinjavajuće i to treba jasno odbaciti. Geografske karte koje su se pojavile podsjećaju na onu formulaciju kako mali Đokica predstavlja voz.”

Smatra da je dokument, bez obzira ko stoji iza njega, opasan i po BiH i po Balkan.

“Nemam razloga da pripisujem taj dokument nekom određenom političaru. Ali mogu reći da je taj non paper koji nema autorstvo veoma štetan dokument koji treba veoma jasno odbaciti i kritikovati. I karte vezane za taj dokument su izuzetno problematične, izuzetno štetne. Ovakva kartografija ne može da bude od koristi nikome i to treba veoma jasno odbaciti.”

Jako je loše što se Slovenija našla u ovim pričama

Na pitanje otkud Janez Janša u cijeloj ovoj priči, kaže: “Ne znam kakve su kalkulacije, šta se dešava iza kulisa. Bilo bi dobro ako bi svi političari jasno izrazili svoj stav. I Janša i Vučič i drugi. Kad bi se oni opredijelili oko tog čudnog dokumenta jer taj non paper koji je potpisala grupa država, uključujući i Sloveniju, nije idealan ali je on u kontekstu rasprave koja se vodi po pitanju kandidature BiH. Taj papir bi mogao da se razradi, da se objasni i to bi moglo da bude od koristi. Međutim, onaj nepotpisani non paper je toliko štetan da bi bilo potrebno da političari kao što je Janša, Vučić i drugi, da sasvim jasno kažu da oni ne stoje iza toga i da su oni protiv toga. O njihovoj šutnji neću da spekuliram. Ne znam zašto šute, ali trebalo bi reći jasnu riječ.”

Tirk navodi da bi bilo jako čudno i zabrinjavajuće kada bi tu na djelu bila neka diplomatija.

“Nadam se da to nije tako jer ozbiljna diplomatija se ne bavi ovakvim čudnim potezima.”

O navodi da Evropa igra dvostruku igru kada je u pitanju BiH, kaže: “Mislim da bi tu trebalo polaziti prosto od onoga što jeste oficijelna, zvanična politika EU. Ništa drugo sem toga ne dolazi u obzir. To bi trebalo veoma jasno reći – mi imamo tu politiku koja je usmjerena ka članstvu BiH kao cjelovite države u EU. Naravno, tu su određeni uslovi koje kandidati za članstvo moraju ispuniti i to je sve. Nikakve druge politike tu nema i ne bi trebalo da se o njoj spekulira. Mislim da bi sa stanovišta EU poruka u tom smislu bila veoma korisna. Ne mislim da su te spekulacije oko alternativnih scenarija, čak i podjele BiH veoma ozbiljne. Mislim da toga nema, ali nisam siguran da kod nekih neodgovornih političara nema i takvih razmišljanja.”

Bivši predsjednik Slovenije ističe da je jako loše to što se Slovenija našla u ovim pričama.

“Te priče su štetne, odudaraju, nisu na liniji onoga što je Slovenija godinama gradila kao svoj konstruktivni pristup budućnosti BiH i njenom budućem članstvu u EU. I tu će biti potrebna određena aktivnost da sve sumnje i sve interpretacije ne dovode u pitanje konstruktivni pristup Slovenije Bosni i Hercegovini. Mi smo razvijali od samog početka partnerstvo, saradnju koja je temelj naših odnosa i odstupanje od toga ne bi smjelo da dođe u pitanje.”

Preporučio bih da se svi skupa malo smirimo

Kada je riječ o hrvatskom non paperu navodi da je politika Slovenije uvijek bila samostalna i da nikad nisu koordinirali stavove sa neposrednim susjedima BiH.

“Ne znam kako je danas, ali smo imali kritičan odnos prema svim tim teorijama kako treba revidirati Dejton, napraviti treći entitet, uspostaviti neke nove osnove koje bi, u suštini, daljim razvojem mogle da dovedu do podjele BiH. Mi smo uvijek bili protiv toga. Mislim da ta politika ostaje naša politika i danas. Zašto je Slovenija ušla u ovu grupu autora tog non papera, ja ne znam i nisam siguran da je to dobar potez sa stanovišta Slovenije. Mislim da bi bilo bolje da se u takve kombinacije ne uključujemo.”

Kaže da su pristup problematici BiH definirali rano i razvijali ga dugi niz godina.

“Bilo šta što bi dovelo u pitanje taj naš pristup je pogrešno. Ja bih bio protiv svakog eksperimentiranja. U svakom slučaju bih radio na tome da se taj principijelni pristup Slovenije zadrži i da se još ojača u tim vremenima.”

Tirk smatra da nećemo opet tenkovima crtati krvave granice na Balkanu.

“Ne samo da se nadam da nećemo, uvjeren sam da nećemo. Mislim da će situacija na Balkanu biti predmet dosta mukotrpnih razgovora, da će trajati normalizacija, ali da u svijetu nema snage koja bi bila spremna da žrtvuje mir na Balkanu. Ja tako vidim stvari. Ako neko i fantazira o promjenama granica, svi bi ozbiljni akteri u svijetu razumjeli da to vodi u velike komplikacije, pa čak i vjerovatno u rat. Zbog toga vjerujem da se tim putem neće ići i da će ozbiljni odlučujući ljudi u svijetu biti na platformi mirnog razvoja. Ne bez komplikacija, ali u suštini mirnog razvoja Balkana.”

“Preporučio bih da se svi skupa malo smirimo. Da budemo jasni u našim izjavama, da jasno odbacimo svaka fantaziranja oko promjene granica i da jasno izrazimo svoj negativan stav i odbacimo ovakve fantazijske non papere i karte. To je štetno, to treba odbaciti i biti smiren u našem razvoju odnosa i saradnje”, zaključio je Tirk, piše “Federalna“.

