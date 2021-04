Reisu-l-ulema u Foči: “Ujediniti snage i odbiti zlo od svih građana BiH”

– Ono što se u posljednjih dana događa u Bosni i Hercegovini, pa i posljednjih mjeseci, stanje je koje upozorava da se ponovo u nekim krajevima naše domovine Bosne i Hercegovine aveti prošlosti pomalo bude, oživljavaju, dobijaju na intenzitetu – izjavio je danas u Foči reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef- Kavazović.

On je danas u okviru tradicionalnog ramazanskog obilaska džemata boravio u posjeti Muftijstvu goraždanskom i Medžlisu IZ Foča.

Upozorio je da svi Bošnjaci moraju biti mobilni, obazrivi i da prate šta se događa, da ukazuju na to zlo, upiru prstom i da ne šute o onome što se događa.

– Mislim da je šutnja ohrabrivanje tih snaga koje žele ponovo vratiti povijest pred naše oči da je gledamo tešku i krvavu. Svi se trebamo dozvati pameti i ujediniti naše snage da to zlo odbijemo od sebe i od svih građana Bosne i Hercegovine i to je jako važno – kazao je Kavazović.

Naglasio je kako je ramazan sveto vrijeme za muslimane i da trebamo gledati da pozivamo ljude pameti i miru i da ne dozvolimo da nam se pojavi ono što se dogodilo 90-tih godina prošlog stoljeća.

– Smatram da to trebamo ostaviti iza sebe i trebamo se okrenuti jedni drugima, one snage koje pozivaju ka dobru moraju biti osnažene, prije svega iznutra osnažene duhom, a onda naravno i odgovorni ljudi u ovoj državi moraju razumijeti svoju ulogu, njihova je uloga ipak najvažnija, a to da štite svakog pojedinca i svakog građanina, da štite mir prije svega, i da, naravno, svojim primjerom pokazuju kako je moguće živjeti u miru jedni sa drugim ovdje u našoj domovini Bosni i Hercegovini – poruka je reisu-l-uleme.

Planirano je da reisu-l-ulema tokom ramazana, ukoliko to uslovi budu dozvoljavali s obzirom na aktuelnu pandemiju korona virusa, obiđe određeni broj medžlisa.

– Sve to je na neki način pomjerilo naš ramazanski ugođaj, ali svejedno, valja nam obilaziti ljude, sastajati se i razgovarati sa njima, vidjeti kakva je kod tih ljudi ramzanska atmosfera – kazao je reisu-l-ulema.

U toku svoje posjete Foči reisu-l-ulema (IZ) u BiH, Husein. ef. Kavazović prisustvovao je na mukabeli u Aladža džamiji u kojoj je i sam učestvao.

Goraždanski muftija Remzija ef. Pitić kazao je kako je ramazan uvijek dobro vrijeme za dobre stvari i da ih reisu-l-ulema dobro radi, posebo kada je u pitanju ovaj dio Bosne i Hercegovine u kojem imamo živi manji broj Bošnjaka u džematima koji se zovu povratničkim.

– Foča je jedan od najvažnijih lokaliteta ovdje i jedna od najvažnijih dionica našeg rada. Drago mi je što je reisu-l-ulema našao vremena i ovog ramazana da nas posjeti kao što nas posjeti i svake godine i to je zapravo i veličina Islamske zajednice u cijelini. U uvjetima kakvi jesu možemo kazati da smo uspjeli održati kontinuitet svega onoga što ramazan čini ramazanom, i ništa što ramazan čini ramazanom niti jednog trenutka nije dovedeno u pitanje – kazao je muftija Pitić.

Komentarišući na nedavne ponovne provokacije u Foči crtanjem murala ratnim zločincima nakon pucanja na džamiji kaže kako imamo posla sa jednom zločinačkom organizacijom koja sebe zove politikom i koja misli da na zločinu može graditi budućnost.

– U ovoj zemlji je učinjen genocid nad jednim narodom i taj genocid su počinile organizirane grupacije vojske i policije RS-a, i kad tad sa time ćemo se morati suočiti svi i oni koji su to činili i oni koji štite one koji su to činili i one koji bi rado da prodali priču da se ništa nije desilo i da se treba graditi neki mir pod svaku cijenu, pravda pa onda mir, pravda za svakog čovjeka u ovoj zemlji, za svakog građanina ove zemlje. Ovi crtači murala nisu pojednici, to sistem crta i to nam svima treba biti jasno, nama je to ovdje i više nego jasno – kazao je goraždanski muftija.

Reisu-l-ulema je u svojoj posjetio održao i susret sa Muftijom i glavnim imamom i imamima te rukovodstvom sa područja MIZ Foča, a također sastao se i sa predstavnicima povratnika na području Foče.

