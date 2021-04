Danas oblačno i kišovito, očekuje se kratkotrajno razvedravanje

U BiH danas će preovladavati oblačno vrijeme. U Hercegovini se tokom dana očekuje djelimično razvedravanje.

U jutarnjim satima kiša će padati u Hercegovini i u Posavini, a u ostatku Bosne snijeg ili susnježica. Padavine će postepeno prestajati krajem dana. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14°C.

Četvrtak donosi razvedravanje, jutro će biti pretežno sunčano. Tokom dana se očekuje porast naoblake u Bosni.

Jutarnja temperatura će se kretati od -5 do 0, a dnevna od 6 do 15°C.

U petak se očekuje, također, pretežno sunčano vrijeme, uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, a dnevna od 8 do 17°C.

Pogoršanje vremenskih prilika dolazi sa prvim danom vikenda. U subotu se poslijepodne i u večernjim satima očekuje se kiša. U Bosni u višim područjima i na planinama snijeg i susnježica, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutarnja temperatura od -1 do 3, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 13°C.

Facebook komentari