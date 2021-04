Oglasila se Bisera Turković: “Večeras me neko uslikao kako kupujem namirnice u Bingu…”

“Večeras me neko uslikao kako kupujem namirnice u Bingu i to objavio na društvenim mrežama, tobože da me kompromitira.

Vjerovali ili ne, zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH moraju biti pod službenom pratnjom 24 sata, pa i onda kada obavljaju privatne obaveze.

Vjerujte da bi i meni bilo draže da sam kupovinu obavila u miru sa porodicom za vikend nego da sam to uradila ovako, u zadnji tren, pred iftar nakon dugog radnog dana.

Ali, mora se brinuti i o porodici i domaćinstvu, posebno u ovo vrijeme ramazana”, objavila je šefica bh. diplomatije Bisera Turković na svojoj Facebook stranici, nakon što su spomenute fotografije osvanule na ovdašnjim portalima i društvenim mrežama. prenosi “Fokus“.

Na tim fotografijama koje kruže društvenim mrežama može se vidjeti ministrica Turković, njena pratnja, kao i službeno vozilo koje koristi.

Večeras me neko uslikao kako kupujem namirnice u Bingu i to objavio na društvenim mrežama, tobože da me kompromitira…. Objavljuje Bisera Turkovic u Utorak, 13. travnja 2021.

Facebook komentari