Stanivuković: Banja Luka je u potpunoj blokadi, samo s Dodikom želim razgovarati

Napomenuo je da je od danas Banja Luka i narednih dana bez mogućnosti bilo kakve transakcije te da je zakon u tome precizan.

” Danas je težak dan. Kada su bile najavljene blokade ja stvarno nisam mislio da će do toga doći. Cijeli dan sam u razgovorima da vidim kako će Banja Luka funkcionisati bez budžeta. Banja Luka svojim radnicima ne može isplatiti plate za april i za oko 700 radnika za mart, a u pitanju su između ostalog radnici Centra za predškolsko vaspitanje”, naveo je Stanivuković i naglasio da je upozorio odbornike da se to može desiti.

Kazao je da narednih dana nije moguće održavanje puteva, mostova, popravka rasvjete, košenje.

“Od sutra Čistoča ne može da odvozi smeće ili isplatiti bilo kakva socijalna davanja. To je mnogo više od blokade grijanja te svih investicija sa republičkog nivoa koja je najavljena nakon 15. novembra”, precizirao je on.

Kazao je da je porazno što odbornik Saša Čudić, čiji amandmani su prihvaćeni, kaže da budžet ne valja. prenosi “Klix“.

“Isto je i za direktoricu Doma zdravlja. Izdvojena su sredstva za Dom zdravlja kroz grant i za vakcinaciju koje se sada ne mogu isplatiti”, naveo je on i dodao da ona nije željela reći da grad plaća zakup prostora Velesajma za vakcinaciju te da su bila planirana sredstva za stimulacije na plate zdravstvenih radnika ove ustanove, prenosi Srpskainfo.

Kaže da je dobio odbornika većine za razgovor nakon njihove pres konferencije.

“Jučer smo se dogovorili sa njima i oni su izašli da se konsultuju. Vrate se i kažu da ne može. Oni se jedino mogu dogovarati sa mojoj sekretaricom, jer se i ona za sve mora sa mnom konsultivati”, kazao je on i naglasio da je jedina osoba sa kojom treba razgovarati je lider SNSD Milorad Dodik.

“Samo sa njim želim razgovarati jer je on očigledno prava adresa. Ja ne mogu gubiti vrijeme sa ljudima koji ne odlučuju o bilo čemu. Najvažnije je da do tog sastanka dođe čim prije”, naglasio je on.

