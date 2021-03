Protestna vožnja kroz Sarajevo u znak podrške Bogiću Bogićeviću

Okupljanje je planirano u 12 sati ispred sarajevske Zetre o dakle će se kolona vozila kretati ulicama Zetra – Alipašina – Titova (prema Ilidži) – Zmaja od Bosne – Bulevar Meše Selimovića – Ante Babića prema Dobrinji – krug oko Dobrinje 2 i nazad prema Vijećnici preko Bulevara Meše Selimovića – krug oko Vijećnice. Moguće su privremen obustae saobraćaja na ovim dionicama.

Organizatori ističu da je politički ambijent u bh. prijestolnici je loš i tom vožnjom žele da ukažu na to. Smatraju kako je to možda mali, ali prvi korak ka krajnjem cilju, a to je da izbor gradonačelnika glavnog grada Bosne i Hercegovine bude direktan od strane građana.

Prema prvim informacijama organizatora, prijavljeno je oko 400 vozila. prenosi n1

