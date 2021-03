Zbog jakih i olujnih udara vjetra na snazi upozorenje za jugozapadnu Bosnu i cijelu Hercegovinu

Zbog jakih udara vjetra na području jugozapadne Bosne na snazi je narandžasti meteoalarm, a u Hercegovini iz istih razloga izdato je upozorenje, a na snazi je žuti meteoalarm, javlja Anadolu Agency (AA).

Na livanjskom području zbog povremeno olujnih udara vjetra sjevernog smjera brzine od 55 do 70 kilometara na sat na snazi je narandžasti meteoalarm.

Istovremeno, na mostarskom području prognoziraju povremeno jaki udari vjetra sjevernog smjera brzine od 40 do 55 kilometara na sat, a na trebinjskom području mjestimično pojačan vjetar s udarima većim od 11metara u sekundi (40 kilometara na sat), posebno u južnom planinskom dijelu regije gdje je na snazi žuti meteoalarm.

U centralnim i istočnim područjima Bosne oblačno, ponegdje sa slabim snijegom. U ostatku zemlje vedro.

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica – 14, Ivan-sedlo, Sokolac – 5, Sanski Most, Sarajevo-Bjelave, Tuzla – 2, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Livno – 1, Bugojno, Drvar, Jajce, Prijedor 0, Gradačac, Grude, Zenica 1, Trebinje 3, Stolac 4, Mostar 5 i Neum 6 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano raste, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Danas će u centralnim i istočnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. U ostatku zemlje sunčano. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. Dnevna temperatura oko 2 stepena Celzijusa.

Facebook komentari