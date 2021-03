Još danas i sutra uživajte u suncu, u petak kiša i snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 18 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Ne pretjerivati s aktivnostima

Uz povoljne biometeorološke prilike, duže sunčane intervale i porast temperatura, tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti. Nakon vedrije noći, jutro će biti hladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju primjerenom odijevanju u ovom periodu. Poželjno je topliji dio dana provesti na otvorenom, ne pretjerujući pri tome sa aktivnostima. prenosi “Avaz“.

Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru do 18 stepeni.

Umjereno do pretežno oblačno

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom u zapadnim i jugozapadnim djelovima. Krajem dana kiša se očekuje i u ostalim dijelovima. U večernjim satima, padom temperatura kiša će ponegdje u Bosni prelazit u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a najviša dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni.

