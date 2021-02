SALKIĆ: BOŠNJACI SU JEDINI NAROD U EVROPI KOJEM JE U MATIČNOJ ZEMLJI USKRAĆENO PRAVO NA SVOJ JEZIK

Pozvao je sve građane, govornike bosanskog jezika, da istraju u borbi za elementarna ljudska prava i da rade još više na afirmaciji bosanskog jezika.

– Bošnjaci su danas jedini narod u Evropi kojem je u matičnoj zemlji uskraćeno pravo da nazovu svoj jezik onako kako oni žele i da isti izučavaju u obrazovnom procesu. Danas na Međunarodni dan maternjeg jezika želim dodatno da podsjetim na ovaj problem i da iznova pozovem one koji uskraćuju to pravo Bošnjacima da to prestanu činiti, ali i one koji mogu pomoći da se ovo pitanje riješi da to urade – naveo je Salkić.

Dodaje da Bošnjaci od svog maternjeg bosanskog jezika neće odustati i da su to pokazali na popisu 2013. godine, kada se većina građana ove zemlje izjasnila da su konzumenti bosanskog jezika. Popis je, kazao je, pokazao da nisu samo Bošnjaci govornici bosanskog jezika već da su to i drugi građani ove zemlje.

– Diskriminacija koju provode vlasti entiteta RS, ali i nekih kantona u pogledu bosanskog jezika treba i mora prestati. Diskriminacija neće natjerati konzumente bosanskog jezika da od njega odustanu, ona samo može ojačati želju da se dodatno afirmiše bosanski jezik kao neupitna lingvistička kategorija – istakao je.

Navodi da je negiranje bosanskog jezika u entitetu RS po smjernicima SANU-a čisto političko pitanje i pokušaj protjerivanja svega što asocira na Bosnu i Hercegovinu sa teritorija koje su oni definisali kao teritorij na kojem može egzistirati samo srpski narod, pravoslavlje te srpska kultura i tradicija, što uključuje samo srpski jezik.

– Pozivam sve građane, govornike bosanskog jezika, da istrajemo u borbi za naša elementarna ljudska prava i da radimo još više na afirmaciji bosanskog jezika. Bosanski jezik je dio našeg identiteta, naše kulture, naše državnosti i svako ustupanje i odustajanje pod pritiskom diskriminacije u pogledu jezika značilo bi odustajanje od našeg identiteta, kulture i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine – naveo je Salkić, saopćio je njegov Kabinet.

