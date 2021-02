Danas upaljen žuti meteoalarm: Objavljena prognoza do srijede – evo kad se vraća kiša

Žuti meteoalarm upaljen je za cijelu BiH, zbog niskih temperatura koje se očekuju, dok je narandžasto upozorenje, iz istog razloga, na snazi za područja Foča i Višegrad.

Temperature zraka u 7 sati (°C): Bjelašnica -18; Ivan-sedlo -11; Tuzla -9; Gradačac, Sarajevo-Bjelave -8; Bugojno -7; Bihać, Sanski Most, Zenica -6; Grude -2; Mostar -1; Neum 0; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 952 hPa, za 11 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike biće lošije u prvom dijelu dana. Hladno i tmurno jutro širom zemlje, kod osjetljivih osoba uzrokovaće jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Dodatne probleme će stvarati i povremene, slabije sniježne padavine u Hercegovini i Krajini. Poslijepodnevni sati trebali bi biti ugodniji, uz moguće sunčane periode, poželjno je provesti ih na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima. Neophodno je provoditi mjere zaštite od niskih temperatura.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom u Hercegovini, jugozapadnim, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Krajem dana i u večernjim satima smanjenje naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Dnevna temperatura od -6 do -1, na jugu do 2 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na području kantona može padati slab snijeg. Dnevna temperatura oko -4 °C.

U nedjelju u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostatku naše zemlje pretežno oblačno vrijeme, uz povremeno provijavanje slabog snijega. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne jaka bura, a u ostalim područjima slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od -12 do -6, na jugu do -1, a dnevna od -6 do 0, na jugu do 5 °C.

U ponedjeljak pretežno vedro sa mrazom u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu do 1, a dnevna od -3 do 3, na jugu od 1 do 6 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -7 do -3, na jugu do 1, a dnevna od -1 do 5, na jugu od 3 do 8 °C.

U srijedu jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast naoblake. U večernjim satima u Bosni se očekuju slabe padavine. U nizinama kiša, a višim područjima i na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od -1 do 3, a dnevna od 0 do 7, na jugu do 9 °C, piše Federalni hidrometeorološki zavod.

