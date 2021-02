Oštre poruke iz HDZ-a Mostar: Ako vam je do cirkusa, imate Bišće polje, ringišpil i tobogan

Oštre poruke odaslane su iz Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Grada Mostara nakon prekida drugog nastavka konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Mostara, i uglavnom su bile usmjerene ka BH bloku, odnosno ka Irmi Baraliji. Predsjedavajući Vijeća Ivan Zelenika rekao je da je današnji pokušaj sjednice bio igrokaz u režiji BH bloka, a vjerovatno “i njihovih partnera iz Koalicije za Mostar“, javlja Anadolu Agency (AA).

“Neprihvatljivo je da smo danas ovdje umjesto u press salonu Vijećnice. Umjesto da razgovaramo kako pomoći tim mladim bračnim parovima da kupe prvu nekretninu, mi ovdje ispunjavamo djevojačke snove, jer je neko nešto sanjao. Uvodimo u praksu da na svakoj sjednici svako može raditi šta poželi. E pa, gospodo i gospođe – više nećemo. Nećete se igrati sa građanima Mostara, a ni sa mnom osobno. Ovo nije cirkus. Ako vam je do cirkusa, imate Bišće polje, ringišpil i tobogan… U kampanji su vam bila puna usta multietničnosti, a sada gradonačelnik može biti svako samo ne Hrvat. O čemu pričate? Ubuduće nećemo ispunjavati želje u Gradskom vijeću“, poručio je predsjedavajući Vijeća Zelenika.

Dodao je i kako je morao udovoljiti zahtjevu Kluba Naše stranke, te da je to bila tehnička stvar. Osvrnuo se i na prijedlog o rotaciji gradonačelnika.

“Meni kao predsjedniku Vijeća nije došla nikakva ideja, dopis ili nacrt prijedloga iz BH bloka. Takvo nešto nije došlo ni u sekretarijat Vijeća. Na sjednici je Irma Baralija iznijela prijedlog koji nije bio utemeljen. I, dalje se neće igrati. Statut je jasan. On propisuje način na koji se bira gradonačelnik. Propisani su i trajanje mandata, kao i način smjene. To moramo provesti kroz poslovnik, sve ostalo su nečije želje. Podsjećam, Klub HDZ-a BiH nije učestvovao ni u jednom prekidu dosad, i ako je neko transparentno radio u Vijeću, to smo bili mi. Završimo ovaj proces konačno, sve drugo su smijurija i neodgovornost“, istakao je Zelenika.

Slaven Zeljko, predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Mostar ponovio je da je prijedlog o rotaciji postojao kada je dogovaran sporazum za Mostar, te da je još tada zaključeno da je to nelogično i neprovodivo.

“Vijeće Evrope je reklo da se izbori moraju provesti onako kako su započeli. U Izbornom zakonu nema rotacije. Taj prijedlog se jutros pojavio u medijima. Nadam se da ćemo sve razjasniti do ponedjeljka. Ne mogu se mijenjati ni Izborni zakon, ni Statut, niti Poslovnik o radu Vijeća. Nastavak sjednice mora biti po definisanoj proceduri. To je drugi krug glasanja, a sve drugo je cirkus“, izjavio je Zeljko.

Na pitanje novinara koliko će vijećnika podržati izbor Marija Kordića u drugom krugu, rekao je da ne zna brojke, ali da zna da će nakon trećeg kruga Kordić postati gradonačelnik Mostara. Nastavak sjednice zakazan je za ponedjeljak.

Facebook komentari