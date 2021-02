Velika promjena vremena pred nama: Za srijedu upaljen narandžasti meteoalarm!

A, kako navodi Federalni hidrometeorološki zavod, narandžasti meteoalarm sutra je upaljen za područja Hercegovine i jugozapadne Bosne.

Bit će upaljen tokom cijelog dana, a zbog očekivane količine padavine u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni – između 30 i 60, te lokalno do 80 l/m2.

Inače, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, kiša se očekuju u južnim i jugozapadnim dijelovima. Tokom dana, padavine se očekuje i ostatku zemlje. U večernjim satima, sa srijede na četvrtak, padom temperature, kiša će u višim područjima prelazit u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavine, uglavnom u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar jak južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu i sjeveru do 17 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Jutarnja temperatura 5, a najviša dnevna oko 12 stepeni.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne uglavnom kiša, a postupan pad temperature zraka, uvjetovat će i prelazak kiše u susnježicu i snijeg, osim na jugu zemlje. Od sredine dana prema večernjim satima postupan prestanak padavina. Vjetar umjerene jačine. Prije podne vjetar postepeno mijenja smjer sa juga na sjever. Temperature zraka u jutarnjim satima između 4 i 10, i postupno će opadati.

Petak: U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

Subota: Umjereno do pretežno oblačno i prohladno vrijeme. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 0, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između -7 i -1, na jugu zemlje od 4 do 7 stepeni.

Facebook komentari