Snijeg stigao u BiH: Na pojedinim prevojima smetovi, saobraćaj otežan

z BIHAMK-a upozoravaju vozače na učestale odrone zemlje ili kamenja.

Na svim dionicama savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, uz napomenu da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Zbog snježnih smetova i dalje je zatvoren regionalni put Ulog-Кlanci preko prevoja Morine, navode iz Auto-moto saveza RS-a, te dodaju da je saobraćaj obustavljen i na regionalnom putu R-I 1105 Mrakovica-Podgradci-Gradiška.

Na dijelu reg. puta R-459, Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom. Preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju da za kretanje koriste alternativne pravce, prenosi “Radiosarajevo“.

Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen (Prozor-Jablanica). Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona (sa izuzetkom autobusa) usmjeravaju na alternativne pravce: Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Tomislavgrad-Kupres-Bugojno i Mostar-Sarajevo-Busovača-Novi Travnik-Bugojno.

Usporeno, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Klašnice-Laktaši, Stupari-Živinice-Banovići, Drvar-Bosansko Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Blažuj-Kiseljak i Šuica-Tomislavgrad.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Na GP Izačić, zbog loših vremenskih uvjeta u Hrvatskoj, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

KANTON SARAJEVO

-Zbog sigurnosti učesnika u saobraćaju obustavlja se saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone u ulici Kenana Brkanića (od OŠ Zajko Delić do raskrsnice sa ulicom Slatinski put).

– Zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 18 sati obustavlja se saobraćaj u ulicama: Ašikovac, Kartal i Šejh Mehmedova.

– Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Bulevar Meše Selimovića (uz tramvajsko stajalište Otoka), Zaima Šarca, Hadžibešireva, Budakovići, Mandrina, Kartal Gornji, Kartal Donji, Kolodvorska, Dženetića čikma, Skenderpašina, Branilaca Šipa i Džemala Bijedića (od IX do VII transferzale).

